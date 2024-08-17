Где ждать жару до +36°, а где - кратковременных дождей: синоптики дали прогноз на сутки

Сегодня в Украине ожидается жара - местами до 35-36°, а в большинстве западных областей и в Винницкой области - кратковременные дожди, передает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.

Детали

В целом, по данным синоптиков, сегодня в Украине без осадков, лишь в большинстве западных областей и в Винницкой области днем местами кратковременный дождь, гроза.

В Карпатах и на Прикарпатье ночью и утром местами туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м/с.

Температура ночью 14-19°, в Одесской области до 22°, в восточных и северо-восточных областях 11-16°; днем в Украине 28-33°, в южной части и на Кировоградщине местами сильная жара 35-36°; в Карпатах ночью 12-17°, днем 21-26°.

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