Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

С завтрашнего дня, с 17 августа, во многих южных и юго-западных областях Украины может быть сильная жара - 35-37 градусов тепла. Удерживаться будет, скорее всего, до 21 августа, возможно, даже до 22 августа. Однако, это не будет абсолютно сухая погода без осадков. Об этом сообщила спикер Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха во время брифинга в пятницу, передает корреспондент УНН.

Вторая волна жары. Об этом в СМИ долгое время много писали. К сожалению, было много неофициальной информации - это способствовало тому, что люди раньше времени начали переживать. По официальным прогнозам, уже сейчас мы можем говорить, что, действительно, к нам приближается вторая волна жары. Она начинается буквально с завтрашнего дня. Уже будут более высокие значения температуры - рассказала Птуха.

Детали

По ее словам, до этого на территорию Украины влиял антициклон, было без осадков, но воздушные потоки у него были направлены с северо-запада, то есть с северных широт поступал более прохладный воздух. "Сейчас этот антициклон будет отходить в северо-восточном направлении от нас, соответственно, на нашу территорию будет влиять более слабо выраженное поле пониженного давления. Это означает, что может быть больше облачности время от времени, но одновременно будет поступать теплый воздух с юго-запада. Он будет вызывать высокие значения температуры прежде всего в юго-западных и южных областях", - указала эксперт.

С завтрашнего дня по многим южным и юго-западным областям уже может быть эта сильная жара - 35-37 градусов тепла - сказала Птуха.

Она отметила, что 17-18 августа жара будет еще местами, а затем до 21 августа она будет удерживаться.

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"Преимущественно - это юг и запад Украины. Соответственно, будет эта сильная жара. Сильная жара классифицируется с 35 градусов тепла. До 35 градусов - это высокие значения температуры. Такие показатели будут удерживаться, скорее всего, до 21 августа, даже до 22 августа. Есть тенденция, что может и продолжиться в этих пределах интенсивности, но нужно уточнять, ведь процессы изменчивы", - отметила Птуха.

Кроме того, она указала, что это не будет абсолютно сухая погода без осадков.

"Специфика в том, что за счет того, что будет поле пониженного давления, все же могут образовываться из этого раскаленного воздуха, когда он теплый, во второй половине дня он начинает прогреваться и подниматься, и это способствует образованию кучево-дождевых, грозовых облаков. Это может быть на западе нашей страны. В то же время, в юго-восточных областях будет преимущественно погода без осадков, и это способствует высокому уровню пожарной опасности", - рассказала Птуха.

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