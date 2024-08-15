Жара до +37° ожидается в Украине на выходных - синоптики

В эти выходные в Украине местами прогнозируется жара до +37°, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

В последующие трое суток, 16-18 августа, по данным синоптиков, ожидается погода преимущественно без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье 16-17 августа, 18 августа в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Черкасской областях местами кратковременные дожди с грозами.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 10-16°, на западе и юге, 18 августа в Украине 15-20°, на побережье морей до 23°; днем завтра 24-29°, на юго-западе страны до 33°, в выходные в большинстве областей 28-34°.

«В южных, центральных, Черновицкой областях (в выходные - ред.) местами сильная жара 35-37°», - сообщили синоптики.

В Україні пік спеки припаде на 16-20 серпня, але вночі вже повіває холодним повітрям - синоптик