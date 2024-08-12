В Украине пик жары придется на 16-20 августа, но ночью уже веет холодным воздухом - синоптик
Киев • УНН
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует повышение температуры в Украине на этой неделе. Пик жары ожидается 16-20 августа, но ночью уже ощущается прохладный воздух, особенно на севере страны.
В Украине на этой неделе снова ожидается повышение температуры, с пиком жары 16-20 августа, но ночью уже веет холодным воздухом, указала в понедельник синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.
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"Веет уже ночью холодным воздухом. И хотя еще вокруг лето, и лето еще покажет свою силу, однако ночь напоминает о календаре, который ежедневно теряет листочки, как зрелое дерево", - написала Диденко в Facebook.
По ее словам, ближайшей ночью в Украине ожидается +12...+16 градусов, на Волыни и Ровенщине местами +10...+12 градусов, в южной части +15...+20 градусов.
Днем во вторник, по ее словам, потеплеет до +24...+28 градусов, на севере ожидается +20...+25 градусов, в южной части +28...+31 градус.
"Над Украиной завтра расположится поле высокого атмосферного давления, поэтому повсюду будет сухо и солнечно", - отметила Диденко.
В Киеве, по ее словам, 13-го августа также дожди маловероятны, много солнца. Ближайшей ночью в столице около +15 градусов, завтра днем +23, +24 градуса.
С середины недели температура воздуха начнет повышаться, причем это повышение начнется с юго-запада и запада, затем распространится на всю Украину. Пик жары предполагается 16-20 августа (на карте прогноз температуры воздуха 19 августа), на востоке и юге жара задержится до Дня Независимости
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