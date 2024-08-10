С 15 августа в Украине ожидается усиление жары, начиная с запада, но ко Дню Независимости погода стабилизируется, будет комфортно тепло и солнечно, рассказала синоптик Наталья Диденко, пишет УНН.

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"Жара усилится с 15-го августа, начиная с западных областей и юго-запада. Далее жаркая погода распространится на большую часть Украины", - сообщила Диденко в Facebook.

При этом, по ее словам, "ко Дню Независимости Украины все стабилизируется, выровняется, будет комфортно тепло и солнечно".

На выходных же в некоторых регионах прогнозируется дождливая погода.

"Суббота. Дожди. Волынь, Ровенская область, север, местами центральная часть, Одесская область. Николаевская область. Кое-где грозы. На остальной территории Украины - без существенных осадков. Воскресенье. Дожди. Утром - Киевщина, Полтавщина. И все. Везде преимущественно сухая погода", - указала Диденко.

Температура воздуха 10-11 августа, по ее данным, в большинстве областей Украины ожидается +24...+29, на юге +28...+32 градуса.

В Киеве на выходных временами локальные дожди, возможны грозы. Но и солнца будет достаточно. Температура воздуха будет колебаться около +26 градусов, отметила синоптик.

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