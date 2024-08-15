В Украине за сутки произошло 229 природных пожаров

В различных регионах Украины за прошедшие сутки произошло 229 пожаров на открытых территориях на площади 170 га, сообщили в ГСЧС, призвав соблюдать правила пожарной безопасности, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки почти в каждом регионе Украины фиксировались пожары на открытых территориях. Пожарные ликвидировали 229 возгораний на площади почти 170 га", - сообщили в ГСЧС в социальных сетях.

На местах работали более 1100 спасателей. Было задействовано почти 260 единиц техники.

"Основной причиной возгораний зачастую является человеческий фактор. Берегите свое! Соблюдайте правила пожарной безопасности! Ведь даже небольшой костер может перерасти в масштабный пожар и уничтожить гектары украинских лесов и урожая", - подчеркнули в ГСЧС.

Тушат вторые сутки: в Харьковской области удалось локализовать масштабный лесной пожар