Тушат вторые сутки: в Харьковской области удалось локализовать масштабный лесной пожар

В Харьковской области удалось локализовать масштабный лесной пожар в Балаклейском лесничестве, сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.

В 13:50 14 августа лесной пожар в Балаклейском лесничестве вблизи города Балаклея удалось локализовать на площади 43 га. Верхового пожара не допущено. Пострадавших нет - сообщили в ГСЧС в соцсетях.

Сейчас, как указано, принимаются меры по окончательной ликвидации огня на отдельных участках. Работают 59 спасателей, 16 автоцистерн, в том числе водовоз емкостью 12 куб. м, а также пиротехнический, медицинский расчеты ГСЧС и 4 единицы техники лесоводов.

По данным ГСЧС, пожарные тушат лесной пожар в Балаклейском лесничестве вторые сутки.

Напомним

В ГСЧС 14 августа утром сообщали, что на Харьковщине продолжается ликвидация пожара в лесном массиве вблизи города Балаклея Изюмского района, где горело около 30 га леса.

Глава ОВА Синегубов отмечал, что фиксируют значительное количество лесных пожаров, в частности в Балаклейском лесничестве - враг намеренно уничтожает лесные насаждения.