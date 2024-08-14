Тушат вторые сутки: в Харьковской области удалось локализовать масштабный лесной пожар
Киев • УНН
В Балаклейском лесничестве локализован лесной пожар на площади 43 га. Спасатели продолжают борьбу с огнем, привлечено 59 человек и 16 автоцистерн. Председатель ОГА заявляет об умышленном уничтожении лесов врагом.
В Харьковской области удалось локализовать масштабный лесной пожар в Балаклейском лесничестве, сообщили в ГУ ГСЧС в области, пишет УНН.
В 13:50 14 августа лесной пожар в Балаклейском лесничестве вблизи города Балаклея удалось локализовать на площади 43 га. Верхового пожара не допущено. Пострадавших нет
Сейчас, как указано, принимаются меры по окончательной ликвидации огня на отдельных участках. Работают 59 спасателей, 16 автоцистерн, в том числе водовоз емкостью 12 куб. м, а также пиротехнический, медицинский расчеты ГСЧС и 4 единицы техники лесоводов.
По данным ГСЧС, пожарные тушат лесной пожар в Балаклейском лесничестве вторые сутки.
Напомним
В ГСЧС 14 августа утром сообщали, что на Харьковщине продолжается ликвидация пожара в лесном массиве вблизи города Балаклея Изюмского района, где горело около 30 га леса.
Глава ОВА Синегубов отмечал, что фиксируют значительное количество лесных пожаров, в частности в Балаклейском лесничестве - враг намеренно уничтожает лесные насаждения.