Тепло и без жары: синоптики рассказали, каким будет май

В мае средняя месячная температура прогнозируется в пределах 15-18 градусов тепла, в горных районах - 11-14 градусов тепла. Об этом пишет УНН со ссылкой на прогноз Укргидрометцентра.

Детали

Средняя месячная температура воздуха предполагается 15-18°, в горных районах 11-14° тепла, что на 1-1.5° выше нормы

По прогнозу синоптиков, месячное количество осадков ожидается 35-76 мм, в Карпатах, на Прикарпатье и Закарпатье 88-138 мм, что в пределах нормы.

Дополнение

Также синоптики рассказали о климатической характеристике мая. В частности, данные многолетних наблюдений свидетельствуют, что в мае средняя месячная температура воздуха составляет 13-17 градусов, в горных районах 7-12 градусов тепла.

Отмечай абсолютный минимум температуры воздуха составляет 0-6 градусов, местами до 10 градусов мороза. Зато абсолютный максимум температуры воздуха - 30-37 градусов тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 22-60 мм, в западных и Винницкой областях 62-91 мм, в Карпатах до 148 мм.

Синоптики говорят, что устойчивый переход средней суточной температуры через +15 градусов в сторону повышения происходит преимущественно во второй, на Закарпатье и юге страны - в первой декаде мая.

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