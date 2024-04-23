В Киеве уровень воды в Днепре повысился до самого высокого за весну

В Киеве уровень Днепра повысился до самого высокого этой весной, однако угроз половодья для столицы нет. Об этом заявления в Киевской городской военной администрации, передает УНН.

Детали

Как сообщили в КГВА, за последние сутки уровень Днепра в пределах Киева поднялся на 36 см. По состоянию на 23.04.2024, он составляет 636 см над "0" поста.

Температура воды - 12 градусов С.

Согласно данным мониторинга, это самый высокий уровень воды этой весной, но ниже прошлогодних показателей 23 апреля 2023 года на 33 см - указали в КГВА.

Уровень опасности гидрологических явлений - І (желтый). Однако на данный момент половодье Киеву угрозы не несет, отметили в КГВА.

Также сообщили, что аварийных подтоплений по городу не зафиксировано. Промышленные объекты и жилые массивы города вне опасности.

Напомним

В начале апреля, в КГВА заявили, что уровень воды в Днепре в Киеве достиг самой низкой отметки с начала весны - 492 см, опустившись на 40 см за сутки.