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Жара на юге и дождливое чудо в центре: на выходных в Украине будут контрасты погоды - Диденко

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

Синоптик Наталья Диденко прогнозирует умеренные температуры на западе, севере и в центре Украины, тогда как юг ожидает жара. Кратковременные грозовые дожди пройдут в западных, северных, центральных и восточных областях.

Жара на юге и дождливое чудо в центре: на выходных в Украине будут контрасты погоды - Диденко

Температура воздуха в западных, северных и центральных областях будет на умеренном уровне. Южная часть Украины будет находиться под влиянием высоких температур. Об этом передает УНН со ссылкой на новую запись синоптика Натальи Диденко.

Детали

Синоптические суббота и воскресенье в Украине. 20 июля кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях. Дождевое чудо возможно в центре и в восточной части.

- отметила Диденко.

Южная часть будет принадлежать сухой воздушной массе.

По прогнозу Диденко, температура воздуха составит:

  • в западных областях - умеренные +20+24 градуса;
    • на севере +24+26 градусов;
      • в центральной части +25+28 градусов;
        • в Винницкой области +20+22 градуса;
          • в восточных областях в Харьковской области +26+27;
            • в Луганской и Донецкой областях +32+35 градусов;
              • в южной части +27+30;
                • в Запорожье и в степной части Крыма +31+34 градуса.

                  Температура воздуха 20 июля как-то особенно не изменится, по сравнению с субботой.

                  Погода в столице

                  Диденко предупреждает о вероятности периодических кратковременных дождей с грозами в Киеве, 19 и 20 июля.

                  В то же время, порадует комфортом температура воздуха. В дневные часы в течение выходных будет +20+23 градуса.

                  Напомним

                  УНН ранее рассказывал, что Львов и область пострадали от сильной непогоды, вызвавшей затопление улиц и даже помещений.

                  18 июля, в Украине облачная погода с умеренными дождями, а на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди.

                  Игорь Тележников

                  Игорь Тележников

                  Погода и окружающая среда
                  Донецкая область
                  Винницкая область
                  Харьковская область
                  Луганская область
                  Закарпатская область
                  Запорожская область
                  Прикарпатье
                  Крым
                  Украина
                  Львов
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