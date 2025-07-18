Жара на юге и дождливое чудо в центре: на выходных в Украине будут контрасты погоды - Диденко
Киев • УНН
Синоптик Наталья Диденко прогнозирует умеренные температуры на западе, севере и в центре Украины, тогда как юг ожидает жара. Кратковременные грозовые дожди пройдут в западных, северных, центральных и восточных областях.
Температура воздуха в западных, северных и центральных областях будет на умеренном уровне. Южная часть Украины будет находиться под влиянием высоких температур. Об этом передает УНН со ссылкой на новую запись синоптика Натальи Диденко.
Детали
Синоптические суббота и воскресенье в Украине. 20 июля кратковременные грозовые дожди пройдут местами в западных и северных областях. Дождевое чудо возможно в центре и в восточной части.
Южная часть будет принадлежать сухой воздушной массе.
По прогнозу Диденко, температура воздуха составит:
- в западных областях - умеренные +20+24 градуса;
- на севере +24+26 градусов;
- в центральной части +25+28 градусов;
- в Винницкой области +20+22 градуса;
- в восточных областях в Харьковской области +26+27;
- в Луганской и Донецкой областях +32+35 градусов;
- в южной части +27+30;
- в Запорожье и в степной части Крыма +31+34 градуса.
Температура воздуха 20 июля как-то особенно не изменится, по сравнению с субботой.
Погода в столице
Диденко предупреждает о вероятности периодических кратковременных дождей с грозами в Киеве, 19 и 20 июля.
В то же время, порадует комфортом температура воздуха. В дневные часы в течение выходных будет +20+23 градуса.
Напомним
УНН ранее рассказывал, что Львов и область пострадали от сильной непогоды, вызвавшей затопление улиц и даже помещений.
18 июля, в Украине облачная погода с умеренными дождями, а на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди.