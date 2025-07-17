Негода накрила Львів: вулиці затопило, автівки пішли під воду

$41.810.01
48.520.28
ukenru
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:31 • 71067 перегляди
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва
14:29 • 62585 перегляди
Нові посади - старі обличчя: хто з міністрів зберіг портфель, а хто змінив крісло
13:18 • 59328 перегляди
ВР призначила Шмигаля новим міністром оборони
17 липня, 12:10 • 82787 перегляди
Піде у РНБО? Посаду для Умєрова оберуть в п'ятницю - джерела
17 липня, 10:24 • 80707 перегляди
Зеленський призначив Стефанішину уповноваженою з питань співпраці зі США
17 липня, 08:49 • 91333 перегляди
Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром
17 липня, 04:00 • 422313 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф
16 липня, 18:08 • 168934 перегляди
У ВР пояснили, що буде з Міністерством єдності
16 липня, 17:16 • 166758 перегляди
Шмигаль стане міністром оборони, а Сметанін очолить “Укроборонпром” - Зеленський
Ексклюзив
16 липня, 14:51 • 118907 перегляди
"Це неадекватно": українці обурені державним фінансуванням депутата Кузьміних, підозрюваного у хабарництві
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
75%
746мм
Популярнi новини
Стрілянина на полігоні на Чернігівщині: курсант застрелив двох інструкторів, його затримали17 липня, 09:17 • 111150 перегляди
Свириденко прокоментувала процедуру призначення нового голови БЕБ17 липня, 09:33 • 77845 перегляди
Рада "оновила" Кабмін: хто куди "пересів"?17 липня, 12:17 • 39358 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 104308 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 90456 перегляди
Публікації
Свіже поповнення в новому уряді: що відомо про Дениса Улютіна, Тараса Качку та Олексія Соболєва14:31 • 71034 перегляди
Липень – місяць морозива: ТОП рецептів десерту, які легко приготувати вдома13:10 • 91479 перегляди
Глухий кут: фармацевтичний ринок вже пʼятий місяць чекає на нові правила маркетингу17 липня, 12:17 • 105338 перегляди
Модернізований, але заблокований: чому вертоліт для Повітряних Сил досі не на службі17 липня, 05:55 • 296059 перегляди
11-ті роковини катастрофи рейсу MH17: що відомо про теракт рф17 липня, 04:00 • 422282 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Шмигаль Денис Анатолійович
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Рустем Умєров
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Угорщина
Черкаська область
Реклама
УНН Lite
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17:00 • 16137 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського13:55 • 32744 перегляди
"Гадаю, з цим я закінчила": Дженніфер Лопес більше не вірить у шлюб після чотирьох розлучень17 липня, 07:35 • 153876 перегляди
Крипто, домашній пес героя "Супермена", надихає багатьох глядачів фільму завести власного суперпесика16 липня, 09:55 • 219238 перегляди
Зірки "Носферату" повертаються: Аарон Тейлор-Джонсон і Лілі-Роуз Депп можуть знову зустрітися у новому фільмі16 липня, 07:38 • 234781 перегляди
Актуальне
MIM-104 Patriot
Безпілотний літальний апарат
Іскандер (ОТРК)
Forbes
TikTok

Негода накрила Львів: вулиці затопило, автівки пішли під воду

Київ • УНН

 • 5766 перегляди

Львів та область постраждали від сильної негоди, спричинивши затоплення вулиць та навіть приміщень. У Стрию автомобілі опинилися під водою, а в одному з ЖК Львова водоспад утворився в холі.

Негода накрила Львів: вулиці затопило, автівки пішли під воду

Масштабна негода накрила Львів та область. Місцеві Telegram-канали публікують наслідки негоди, зокрема на відео видно потоки води на вулицях та навіть в окремих будинках, передає УНН.

"Кукурудзяна пливе після дощу, разом з нею і машини", - писали пабліки.

Також повідомлялося, що у Стрию Львівської області після рясних дощів автівки пішли під воду.

Окрім того, місцеві повідомляли про те, що у ЖК Greenville Park на Мазепи/Замарстинівській після зливи суцільний водоспад в холі на першому поверсі.

Нагадаємо

У п'ятницю, 18 липня, в Україні збережеться контрастна погода: від +17 на заході до +35 на сході. Дощі з грозами очікуються майже по всій території, крім півдня. У Києві зберігатимуться комфортні +20, також можливі грози.

Павло Башинський

Павло Башинський

Погода та довкілля
Україна
Львів
Київ
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9