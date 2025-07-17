Негода накрила Львів: вулиці затопило, автівки пішли під воду
Київ • УНН
Львів та область постраждали від сильної негоди, спричинивши затоплення вулиць та навіть приміщень. У Стрию автомобілі опинилися під водою, а в одному з ЖК Львова водоспад утворився в холі.
Масштабна негода накрила Львів та область. Місцеві Telegram-канали публікують наслідки негоди, зокрема на відео видно потоки води на вулицях та навіть в окремих будинках, передає УНН.
"Кукурудзяна пливе після дощу, разом з нею і машини", - писали пабліки.
Також повідомлялося, що у Стрию Львівської області після рясних дощів автівки пішли під воду.
Окрім того, місцеві повідомляли про те, що у ЖК Greenville Park на Мазепи/Замарстинівській після зливи суцільний водоспад в холі на першому поверсі.
Нагадаємо
У п'ятницю, 18 липня, в Україні збережеться контрастна погода: від +17 на заході до +35 на сході. Дощі з грозами очікуються майже по всій території, крім півдня. У Києві зберігатимуться комфортні +20, також можливі грози.