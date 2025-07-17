Непогода накрыла Львов: улицы затопило, машины ушли под воду
Киев • УНН
Львов и область пострадали от сильной непогоды, вызвавшей затопление улиц и даже помещений. В Стрые автомобили оказались под водой, а в одном из ЖК Львова водопад образовался в холле.
Масштабная непогода накрыла Львов и область. Местные Telegram-каналы публикуют последствия непогоды, в частности на видео видны потоки воды на улицах и даже в отдельных домах, передает УНН.
"Кукурузная плывет после дождя, вместе с ней и машины", - писали паблики.
Также сообщалось, что в Стрые Львовской области после обильных дождей автомобили ушли под воду.
Кроме того, местные сообщали о том, что в ЖК Greenville Park на Мазепы/Замарстыновской после ливня сплошной водопад в холле на первом этаже.
Напомним
В пятницу, 18 июля, в Украине сохранится контрастная погода: от +17 на западе до +35 на востоке. Дожди с грозами ожидаются почти по всей территории, кроме юга. В Киеве будут сохраняться комфортные +20, также возможны грозы.