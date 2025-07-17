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Непогода накрыла Львов: улицы затопило, машины ушли под воду

Киев • УНН

 • 5694 просмотра

Львов и область пострадали от сильной непогоды, вызвавшей затопление улиц и даже помещений. В Стрые автомобили оказались под водой, а в одном из ЖК Львова водопад образовался в холле.

Непогода накрыла Львов: улицы затопило, машины ушли под воду

Масштабная непогода накрыла Львов и область. Местные Telegram-каналы публикуют последствия непогоды, в частности на видео видны потоки воды на улицах и даже в отдельных домах, передает УНН.

"Кукурузная плывет после дождя, вместе с ней и машины", - писали паблики.

Также сообщалось, что в Стрые Львовской области после обильных дождей автомобили ушли под воду.

Кроме того, местные сообщали о том, что в ЖК Greenville Park на Мазепы/Замарстыновской после ливня сплошной водопад в холле на первом этаже.

Напомним

В пятницу, 18 июля, в Украине сохранится контрастная погода: от +17 на западе до +35 на востоке. Дожди с грозами ожидаются почти по всей территории, кроме юга. В Киеве будут сохраняться комфортные +20, также возможны грозы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Погода и окружающая среда
Украина
Львов
Киев
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