Завтра Україну накриє погодний мікс: від +17 на заході до +35 на сході

У п'ятницю, 18 липня, в Україні збережеться контрастна погода: від +17 на заході до +35 на сході. Дощі з грозами очікуються майже по всій території, крім півдня. У Києві зберігатимуться комфортні +20, також можливі грози. Про це пише УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.

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За її словами 18-го липня в Україні очікуються такі температурні показники:

захід - +17+23;

північ - +23+27;

центр - +17 – Вінниччина та до +32 - на Дніпропетровщині;

схід - +27+35;

південь - +28+32.

"Дощі з грозами повсюди, окрім півдня, сильніші у західних місцях", - застерегла синоптик.

Вона також додала, що у Києві "повітря завтра - рахат-лукум!"

"Вдень близько +20 градусів. Місцями дощ, гроза", - зазначила синоптик.

А ось з 21-22 липня за її пронозами очікується підвищення температури повітря.

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