Завтра Україну накриє погодний мікс: від +17 на заході до +35 на сході
Київ • УНН
У п'ятницю, 18 липня, в Україні очікується контрастна погода з температурою від +17°C на заході до +35°C на сході. Дощі з грозами прогнозуються майже по всій території, крім півдня, у Києві буде близько +20°C.
У п'ятницю, 18 липня, в Україні збережеться контрастна погода: від +17 на заході до +35 на сході. Дощі з грозами очікуються майже по всій території, крім півдня. У Києві зберігатимуться комфортні +20, також можливі грози. Про це пише УНН із посиланням на синоптика Наталку Діденко.
Деталі
За її словами 18-го липня в Україні очікуються такі температурні показники:
- захід - +17+23;
- північ - +23+27;
- центр - +17 – Вінниччина та до +32 - на Дніпропетровщині;
- схід - +27+35;
- південь - +28+32.
"Дощі з грозами повсюди, окрім півдня, сильніші у західних місцях", - застерегла синоптик.
Вона також додала, що у Києві "повітря завтра - рахат-лукум!"
"Вдень близько +20 градусів. Місцями дощ, гроза", - зазначила синоптик.
А ось з 21-22 липня за її пронозами очікується підвищення температури повітря.
Блискавка влучила в будинок з дітьми на Волині: пожежу ліквідовано16.07.25, 16:23 • 2590 переглядiв