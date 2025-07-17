Завтра Украину накроет погодный микс: от +17 на западе до +35 на востоке
Киев • УНН
В пятницу, 18 июля, в Украине ожидается контрастная погода с температурой от +17°C на западе до +35°C на востоке. Дожди с грозами прогнозируются почти по всей территории, кроме юга, в Киеве будет около +20°C.
В пятницу, 18 июля, в Украине сохранится контрастная погода: от +17 на западе до +35 на востоке. Дожди с грозами ожидаются почти по всей территории, кроме юга. В Киеве будут сохраняться комфортные +20, также возможны грозы. Об этом пишет УНН со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.
Детали
По ее словам, 18 июля в Украине ожидаются следующие температурные показатели:
- запад - +17+23;
- север - +23+27;
- центр - +17 – Винницкая область и до +32 - в Днепропетровской области;
- восток - +27+35;
- юг - +28+32.
"Дожди с грозами повсюду, кроме юга, сильнее в западных местах", - предостерегла синоптик.
Она также добавила, что в Киеве "воздух завтра - рахат-лукум!"
"Днем около +20 градусов. Местами дождь, гроза", - отметила синоптик.
А вот с 21-22 июля по ее прогнозам ожидается повышение температуры воздуха.
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