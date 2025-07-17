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Завтра Украину накроет погодный микс: от +17 на западе до +35 на востоке

Киев • УНН

 • 1448 просмотра

В пятницу, 18 июля, в Украине ожидается контрастная погода с температурой от +17°C на западе до +35°C на востоке. Дожди с грозами прогнозируются почти по всей территории, кроме юга, в Киеве будет около +20°C.

Завтра Украину накроет погодный микс: от +17 на западе до +35 на востоке

В пятницу, 18 июля, в Украине сохранится контрастная погода: от +17 на западе до +35 на востоке. Дожди с грозами ожидаются почти по всей территории, кроме юга. В Киеве будут сохраняться комфортные +20, также возможны грозы. Об этом пишет УНН со ссылкой на синоптика Наталку Диденко.

Детали

По ее словам, 18 июля в Украине ожидаются следующие температурные показатели:

  • запад - +17+23;
    • север - +23+27;
      • центр - +17 – Винницкая область и до +32 - в Днепропетровской области;
        • восток - +27+35;
          • юг - +28+32.

            "Дожди с грозами повсюду, кроме юга, сильнее в западных местах", - предостерегла синоптик.

            Она также добавила, что в Киеве "воздух завтра - рахат-лукум!"

            "Днем около +20 градусов. Местами дождь, гроза", - отметила синоптик.

            А вот с 21-22 июля по ее прогнозам ожидается повышение температуры воздуха.

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            Алена Уткина

            Алена Уткина

            Погода и окружающая среда
            Украина
            Киев
            Tesla
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