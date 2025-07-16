Блискавка влучила в будинок з дітьми на Волині: пожежу ліквідовано
Київ • УНН
На Волині блискавка влучила в житловий будинок, де перебувала мати з трьома дітьми, спричинивши пожежу. Жінка встигла вивести дітей у безпечне місце до прибуття рятувальників, які оперативно ліквідували займання.
У Волинській області блискавка влучила і спричинила пожежу у будинку, коли там перебували мати з трьома малими дітьми, повідомили у ДСНС України у середу, пише УНН.
На Волині блискавка влучила у житловий будинок, у якому перебувала мати з трьома малолітніми дітьми: виникла пожежа. До прибуття рятувальників жінка встигла вивести дітей у безпечне місце та зателефонувала на "101"
Вогнеборці, як вказано, оперативно ліквідували займання й не допустили знищення будинку.
"На щастя, обійшлося без постраждалих", - вказали у ДСНС.
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