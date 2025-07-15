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На Львівщині палає супермаркет: підрозділ ДСНС виїхав на місце пожежі

Київ • УНН

 • 1288 перегляди

У Радехові Львівської області загорівся супермаркет, підрозділ ДСНС виїхав на місце події. У мережі поширюються чутки про влучання блискавки у сонячні панелі як причину загоряння.

На Львівщині палає супермаркет: підрозділ ДСНС виїхав на місце пожежі

У місті Радехові Львівської області загорівся супермаркет. Підрозділ Державної служби з надзвичайних ситуацій виїхали на місці, повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДСНС Львівщини.

У Радехові загорілася будівля супермаркету. Місцевий підрозділ ДСНС виїхав на місце події. Наразі це вся інформація 

- повідомили рятувальники.

Водночас у мережі ширяться чутки, що загоряння сталося через влучання блискавки у сонячні панелі.

Доповнення

У Запоріжжі сталася масштабна пожежа у п'ятиповерховому житловому будинку. Врятовано 6 осіб, включаючи двох хлопчиків 7 та 11 років, 9 постраждалих госпіталізовано.

Днями у Хмельницькій області блискавка влучила в "Дім молитви", виникла пожежа, площею 250 кв.м. Обійшлося без жертв і постраждалих.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

Кримінал та НП
Львівська область
Хмельницька область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Запоріжжя
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