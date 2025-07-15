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На Львовщине горит супермаркет: подразделение ГСЧС выехало на место пожара

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

В Радехове Львовской области загорелся супермаркет, подразделение ГСЧС выехало на место происшествия. В сети распространяются слухи о попадании молнии в солнечные панели как причину возгорания.

На Львовщине горит супермаркет: подразделение ГСЧС выехало на место пожара

В городе Радехове Львовской области загорелся супермаркет. Подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выехало на место, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Львовщины.

В Радехове загорелось здание супермаркета. Местное подразделение ГСЧС выехало на место происшествия. Пока это вся информация 

- сообщили спасатели.

В то же время в сети распространяются слухи, что возгорание произошло из-за попадания молнии в солнечные панели.

Дополнение

В Запорожье произошел масштабный пожар в пятиэтажном жилом доме. Спасено 6 человек, включая двух мальчиков 7 и 11 лет, 9 пострадавших госпитализированы.

На днях в Хмельницкой области молния попала в "Дом молитвы", возник пожар, площадью 250 кв.м. Обошлось без жертв и пострадавших.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Криминал и ЧП
Львовская область
Хмельницкая область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Запорожье
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