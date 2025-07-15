На Львовщине горит супермаркет: подразделение ГСЧС выехало на место пожара

В городе Радехове Львовской области загорелся супермаркет. Подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выехало на место, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Львовщины.

В Радехове загорелось здание супермаркета. Местное подразделение ГСЧС выехало на место происшествия. Пока это вся информация - сообщили спасатели.

В то же время в сети распространяются слухи, что возгорание произошло из-за попадания молнии в солнечные панели.

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