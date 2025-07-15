На Львовщине горит супермаркет: подразделение ГСЧС выехало на место пожара
Киев • УНН
В Радехове Львовской области загорелся супермаркет, подразделение ГСЧС выехало на место происшествия. В сети распространяются слухи о попадании молнии в солнечные панели как причину возгорания.
В городе Радехове Львовской области загорелся супермаркет. Подразделение Государственной службы по чрезвычайным ситуациям выехало на место, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Львовщины.
В Радехове загорелось здание супермаркета. Местное подразделение ГСЧС выехало на место происшествия. Пока это вся информация
В то же время в сети распространяются слухи, что возгорание произошло из-за попадания молнии в солнечные панели.
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