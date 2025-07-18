Спека на півдні та дощове диво у центрі: на вихідних в Україні будуть контрасти погоди - Діденко
Київ • УНН
Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує помірні температури на заході, півночі та в центрі України, тоді як південь очікує спека. Короткочасні грозові дощі пройдуть у західних, північних, центральних та східних областях.
Температура повітря у західних областях, північних і центральних областях буде на помірному рівні. Південна частина України належатиме впливу високих градусів. Про це передає УНН із посиланням на новий допис синоптикині Наталія Діденко.
Деталі
Синоптичні субота та неділя в Україні. 20-го липня короткочасні грозові дощі пройдуть місцями у західних та північних областях. Дощове диво можливе у центрі та в східній частині.
Південна частина належатиме сухій повітряній масі.
За прогнозом Діденко, температура повітря становитиме:
- у західних областях - помірні +20+24 градуси;
- на півночі +24+26 градусів;
- у центральній частині +25+28 градусів;
- на Вінниччині +20+22 градуси;
- у східних областях на Харківщині +26+27;
- на Луганщині та Донеччині +32+35 градусів;
- у південній частині +27+30;
- на Запоріжжі та в степовій частині Криму +31+34 градуси.
Температура повітря 20-го липня якось особливо не зміниться, порівняно із суботою.
Погода у столиці
Діденко попереджає про ймовірність періодичних короткочасних дощів із грозами у Києві, 19 та 20-го липня.
Водночас, порадує комфортом температура повітря. У денні години впродовж вихідних буде +20+23 градуси.
Нагадаємо
УНН раніше розповідав, що Львів та область постраждали від сильної негоди, спричинивши затоплення вулиць та навіть приміщень.
18 липня, в Україні хмарна погода з помірними дощами, а на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі.