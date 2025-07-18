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Спека на півдні та дощове диво у центрі: на вихідних в Україні будуть контрасти погоди - Діденко

Київ • УНН

 • 1366 перегляди

Синоптикиня Наталія Діденко прогнозує помірні температури на заході, півночі та в центрі України, тоді як південь очікує спека. Короткочасні грозові дощі пройдуть у західних, північних, центральних та східних областях.

Спека на півдні та дощове диво у центрі: на вихідних в Україні будуть контрасти погоди - Діденко

Температура повітря у західних областях, північних і центральних областях буде на помірному рівні. Південна частина України належатиме впливу високих градусів. Про це передає УНН із посиланням на новий допис синоптикині Наталія Діденко.

Деталі

Синоптичні субота та неділя в Україні. 20-го липня короткочасні грозові дощі пройдуть місцями у західних та північних областях. Дощове диво можливе у центрі та в східній частині.

- зазначила Діденко.

Південна частина належатиме сухій повітряній масі.

За прогнозом Діденко, температура повітря становитиме:

  • у західних областях - помірні +20+24 градуси;
    • на півночі +24+26 градусів;
      • у центральній частині +25+28 градусів;
        • на Вінниччині +20+22 градуси;
          • у східних областях на Харківщині +26+27;
            • на Луганщині та Донеччині +32+35 градусів;
              • у південній частині +27+30;
                • на Запоріжжі та в степовій частині Криму +31+34 градуси.

                  Температура повітря 20-го липня якось особливо не зміниться, порівняно із суботою.

                  Погода у столиці

                  Діденко попереджає про ймовірність періодичних короткочасних дощів із грозами у Києві, 19 та 20-го липня.

                  Водночас, порадує комфортом температура повітря. У денні години впродовж вихідних буде +20+23 градуси.

                  Нагадаємо

                  УНН раніше розповідав, що Львів та область постраждали від сильної негоди, спричинивши затоплення вулиць та навіть приміщень.

                   18 липня, в Україні хмарна погода з помірними дощами, а на Закарпатті та Прикарпатті сильні дощі.

                  Ігор Тележніков

                  Ігор Тележніков

                  Погода та довкілля
                  Донецька область
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