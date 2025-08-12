«Не доверяйте Путину»: Стармер предостерег Трампа накануне встречи на Аляске
Киев • УНН
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посоветовал президенту США Дональду Трампу не доверять российскому диктатору Владимиру Путину. Лондон будет поддерживать Трампа и европейские страны во время переговоров с Путиным, но выступает против прекращения огня, которое даст Путину возможность перевооружиться.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление представителя главы британского правительства, информирует УНН.
Детали
"Никогда не доверяйте президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы, очевидно, будем поддерживать Украину", - цитирует издание представителя.
Он подчеркнул, что Лондон будет поддерживать Трампа и европейские страны, когда начнутся переговоры с Путиным.
Но именно поэтому мы и возглавляем эту работу в рамках "Коалиции решительных", потому что любое прекращение огня, как я уже говорил, не может быть просто возможностью для президента Путина уйти, перевооружиться, укрепиться, а затем снова уйти
Он добавил, что "мы не собираемся оставлять это на произвол судьбы, мы собираемся обеспечить свою готовность к достижению прекращения огня".
Напомним
Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что переговоры Трампа и Путина не могут решить вопрос мира в Украине без участия Киева и ЕС.
"Аляска с Украиной": в Анкоридже из-за встречи Трампа с Путиным готовятся массовые протесты12.08.25, 00:01 • 848 просмотров