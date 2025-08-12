«Не доверяйте Путину»: Стармер предостерег Трампа накануне встречи на Аляске

$41.390.07
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 46700 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 90818 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 145635 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 117336 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 85750 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 129778 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
Эксклюзив
11 августа, 06:00 • 129086 просмотра
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августаPhoto
11 августа, 05:15 • 106700 просмотра
Экспорт оружия как шаг к Победе
10 августа, 08:18 • 73959 просмотра
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Эксклюзив
9 августа, 14:11 • 126528 просмотра
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
На севере Силы обороны переходят к контратакующим действиям - офицер ВСУ11 августа, 13:15 • 12151 просмотра
Трамп заявил, что в эту пятницу едет к Путину в Россию11 августа, 15:45 • 12616 просмотра
Взаимное признание и без силовых операций: Армения и Азербайджан обнародовали текст мирного соглашенияPhoto11 августа, 16:15 • 14347 просмотра
Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"11 августа, 16:43 • 9886 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto19:18 • 9722 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 46700 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 90818 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 145635 просмотра
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно11 августа, 10:52 • 118295 просмотра
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взяткеPhoto11 августа, 10:29 • 127095 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto19:18 • 9736 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 145635 просмотра
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилииVideo9 августа, 15:20 • 115411 просмотра
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходныеVideo9 августа, 13:49 • 230594 просмотра
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлетPhoto8 августа, 11:15 • 376030 просмотра
«Не доверяйте Путину»: Стармер предостерег Трампа накануне встречи на Аляске

Киев • УНН

 • 266 просмотра

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер посоветовал президенту США Дональду Трампу не доверять российскому диктатору Владимиру Путину. Лондон будет поддерживать Трампа и европейские страны во время переговоров с Путиным, но выступает против прекращения огня, которое даст Путину возможность перевооружиться.

«Не доверяйте Путину»: Стармер предостерег Трампа накануне встречи на Аляске

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что российскому диктатору Владимиру Путину нельзя доверять. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на заявление представителя главы британского правительства, информирует УНН.

Детали

"Никогда не доверяйте президенту Путину настолько, насколько это возможно, но мы, очевидно, будем поддерживать Украину", - цитирует издание представителя.

Он подчеркнул, что Лондон будет поддерживать Трампа и европейские страны, когда начнутся переговоры с Путиным.

Но именно поэтому мы и возглавляем эту работу в рамках "Коалиции решительных", потому что любое прекращение огня, как я уже говорил, не может быть просто возможностью для президента Путина уйти, перевооружиться, укрепиться, а затем снова уйти

- отметил представитель Стармера.

Он добавил, что "мы не собираемся оставлять это на произвол судьбы, мы собираемся обеспечить свою готовность к достижению прекращения огня".

Напомним

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что переговоры Трампа и Путина не могут решить вопрос мира в Украине без участия Киева и ЕС.

Вадим Хлюдзинский

