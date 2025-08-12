Європа не дозволить вирішувати долю України без Києва - Сікорський

Майбутні переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна не можуть стати підставою для вирішення питання миру в Україні без участі самої України та Європейського Союзу. Про це в інтерв’ю BBC Radio 4 заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає УНН.

Деталі

За його словами, саме Європа забезпечує основну частину військової та фінансової допомоги Києву, і ця підтримка є питанням безпеки для всього континенту.

Європа платить за те, щоб Україна могла себе захищати, ми підтримуємо українську державу — і це питання наших екзистенційних безпекових інтересів - наголосив Сікорський.

Він вказав, що спроби досягти миру в Україні без представників Києва та Брюсселя приречені на провал, адже українці самі мають визначати, які рішення вони готові ухвалити.

Ми цінуємо зусилля президента Трампа, однак ухвалюватимемо власні рішення в Європі - додав глава МЗС Польщі.

Сікорський також нагадав, що у Європі путіна офіційно вважають воєнним злочинцем, і тому будь-які переговори з його участю на території ЄС були б неможливими. Так, домовленості з кремлем не можна вважати надійними, бо ще у 2004 році путін підписав з Україною угоду, яка гарантувала її міжнародно визнані кордони, але згодом порушив її.

Коментуючи чутки про те, що США можуть пропонувати Україні територіальні поступки заради миру, польський міністр зауважив, що допомога Заходу потрібна Україні не для капітуляції, а для досягнення справедливого миру. Він наголосив, що іноземці не мають права казати жертві агресії, як замирювати агресора, адже жити з наслідками цього доведеться саме Україні.

Контекст

Президент Зеленський заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту.

"Відповідь на українське територіальне питання вже є в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - заявив глава держави.

Нагадаємо

Особиста зустріч Трампа та путіна відбудеться у п’ятницю, 15 серпня, в американському штаті Аляска. За словами Трампа, у порядку денному саміту - перемир’я в Україні та "обмін територіями".

Напередодні президент США заявив, що Києву, можливо, доведеться погодитися на певні поступки росії.

