Ексклюзив
16:37 • 45708 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 89111 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 144199 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 116681 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 85193 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 129593 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 128959 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
11 серпня, 05:15 • 106611 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
10 серпня, 08:18 • 73909 перегляди
Сили оборони звільнили Безсалівку на Сумщині
Ексклюзив
9 серпня, 14:11 • 126508 перегляди
Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа
Європа не дозволить вирішувати долю України без Києва - Сікорський

Київ • УНН

 • 12 перегляди

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський наголосив, що переговори Трампа та путіна не можуть вирішити питання миру в Україні без участі Києва та ЄС. Європа забезпечує основну допомогу Україні, що є питанням безпеки для континенту.

Європа не дозволить вирішувати долю України без Києва - Сікорський

Майбутні переговори президента США Дональда Трампа та російського диктатора володимира путіна не можуть стати підставою для вирішення питання миру в Україні без участі самої України та Європейського Союзу.  Про це в інтерв’ю BBC Radio 4 заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає УНН.

Деталі

За його словами, саме Європа забезпечує основну частину військової та фінансової допомоги Києву, і ця підтримка є питанням безпеки для всього континенту. 

Європа платить за те, щоб Україна могла себе захищати, ми підтримуємо українську державу — і це питання наших екзистенційних безпекових інтересів

- наголосив Сікорський. 

Він вказав, що спроби досягти миру в Україні без представників Києва та Брюсселя приречені на провал, адже українці самі мають визначати, які рішення вони готові ухвалити.

Ми цінуємо зусилля президента Трампа, однак ухвалюватимемо власні рішення в Європі

- додав глава МЗС Польщі. 

"Глухий кут" для обох чи дипломатична перемога путіна: експерти FT - про зустріч лідерів США та рф на Алясці11.08.25, 04:59 • 32831 перегляд

Сікорський також нагадав, що у Європі путіна офіційно вважають воєнним злочинцем, і тому будь-які переговори з його участю на території ЄС були б неможливими. Так, домовленості з кремлем не можна вважати надійними, бо ще у 2004 році путін підписав з Україною угоду, яка гарантувала її міжнародно визнані кордони, але згодом порушив її. 

Коментуючи чутки про те, що США можуть пропонувати Україні територіальні поступки заради миру, польський міністр зауважив, що допомога Заходу потрібна Україні не для капітуляції, а для досягнення справедливого миру. Він наголосив, що іноземці не мають права казати жертві агресії, як замирювати агресора, адже жити з наслідками цього доведеться саме Україні.

Контекст

Президент Зеленський заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту.

"Відповідь на українське територіальне питання вже є в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть", - заявив глава держави.

Нагадаємо

Особиста зустріч Трампа та путіна відбудеться у п’ятницю, 15 серпня, в американському штаті Аляска. За словами Трампа, у порядку денному саміту - перемир’я в Україні та "обмін територіями".

Напередодні президент США заявив, що Києву, можливо, доведеться погодитися на певні поступки росії.

кремль використовує саміт на Алясці для розколу США та Європи - ISW11.08.25, 07:48 • 2994 перегляди

Вероніка Марченко

ПолітикаНовини Світу
Радослав Сікорський
Дональд Трамп
Європейський Союз
Брюссель
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Київ
Польща