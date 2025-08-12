Европа не позволит решать судьбу Украины без Киева - Сикорский

$41.390.07
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ Зимы
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условия
Неделя контрастов и глубоких процессов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 11–17 августа
Экспорт оружия как шаг к Победе
Силы обороны освободили Бессаловку в Сумской области
Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа
На севере Силы обороны переходят к контратакующим действиям - офицер ВСУ
Трамп заявил, что в эту пятницу едет к Путину в Россию
Взаимное признание и без силовых операций: Армения и Азербайджан обнародовали текст мирного соглашения
Харьков атаковал вражеский дрон "Молния"
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантом
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Как путешествовать с младенцами на самолете комфортно и безопасно
Саботаж в суде? Как Кузьминых и адвокаты сорвали более половины заседаний по делу о взятке
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кайя Каллас
Ильхам Алиев
Никол Пашинян
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Франция
Сумская область
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантом
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую Луну
Джерри Хейл и YARMAK удалили клип из-за обвинений актера Темляка в домашнем насилии
Пять пугающих сериалов-ужасов: что посмотреть в жаркие выходные
Топ способов приготовить невероятно вкусный омлет
Хранитель
Instagram
Forbes
Financial Times
Пистолет

Европа не позволит решать судьбу Украины без Киева - Сикорский

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Глава МИД Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что переговоры Трампа и Путина не могут решить вопрос мира в Украине без участия Киева и ЕС. Европа обеспечивает основную помощь Украине, что является вопросом безопасности для континента.

Европа не позволит решать судьбу Украины без Киева - Сикорский

Предстоящие переговоры Трампа и путина не могут стать основанием для решения вопроса мира в Украине без участия самой Украины и Европейского Союза. Именно Европа обеспечивает основную часть военной и финансовой помощи Киеву, и эта поддержка является вопросом безопасности для всего континента. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью BBC Radio 4, передает УНН.

Европа платит за то, чтобы Украина могла себя защищать, мы поддерживаем украинское государство — и это вопрос наших экзистенциальных интересов безопасности

- подчеркнул Сикорский. 

Детали

Попытки достичь мира в Украине без представителей Киева и Брюсселя обречены на провал, ведь украинцы сами должны определять, какие решения они готовы принять.

Мы ценим усилия президента Трампа, однако будем принимать собственные решения в Европе

- добавил МИД Польши. 

Сикорский также напомнил, что в Европе путина официально считают военным преступником, и поэтому любые переговоры с его участием на территории ЕС были бы невозможными. Договоренности с кремлем нельзя считать надежными, потому что еще в 2004 году путин подписал с Украиной соглашение, которое гарантировало ее международно признанные границы, но впоследствии нарушил его. 

Комментируя слухи о том, что США могут предлагать Украине территориальные уступки ради мира, польский министр отметил, что помощь Запада нужна Украине не для капитуляции, а для достижения справедливого мира. Он подчеркнул, что иностранцы не имеют права говорить жертве агрессии, как примирять агрессора, ведь жить с последствиями этого придется именно Украине. 

Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут

- заявил он в обращении.

По его словам, простое перемирие не решит конфликт, поскольку причиной войны является российский империализм и стремление путина определять, какие народы могут существовать и в каких пределах.

Напомним

Личная встреча Трампа и путина состоится в пятницу, 15 августа, в американском штате Аляска. По словам Трампа, в повестке дня саммита — перемирие в Украине и "обмен территориями". Накануне он заявил, что Киеву, возможно, придется согласиться на определенные уступки россии. В то же время Зеленский в ответ подчеркнул, что Конституция Украины уже определяет позицию государства относительно территориальной целостности, и отдавать оккупантам украинскую землю никто не будет.

Вероника Марченко

Радослав Сикорский
Дональд Трамп
Европейский Союз
Брюссель
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Киев
Польша