Европа не позволит решать судьбу Украины без Киева - Сикорский

Предстоящие переговоры Трампа и путина не могут стать основанием для решения вопроса мира в Украине без участия самой Украины и Европейского Союза. Именно Европа обеспечивает основную часть военной и финансовой помощи Киеву, и эта поддержка является вопросом безопасности для всего континента. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью BBC Radio 4, передает УНН.

Европа платит за то, чтобы Украина могла себя защищать, мы поддерживаем украинское государство — и это вопрос наших экзистенциальных интересов безопасности - подчеркнул Сикорский.

Детали

Попытки достичь мира в Украине без представителей Киева и Брюсселя обречены на провал, ведь украинцы сами должны определять, какие решения они готовы принять.

Мы ценим усилия президента Трампа, однако будем принимать собственные решения в Европе - добавил МИД Польши.

Сикорский также напомнил, что в Европе путина официально считают военным преступником, и поэтому любые переговоры с его участием на территории ЕС были бы невозможными. Договоренности с кремлем нельзя считать надежными, потому что еще в 2004 году путин подписал с Украиной соглашение, которое гарантировало ее международно признанные границы, но впоследствии нарушил его.

Комментируя слухи о том, что США могут предлагать Украине территориальные уступки ради мира, польский министр отметил, что помощь Запада нужна Украине не для капитуляции, а для достижения справедливого мира. Он подчеркнул, что иностранцы не имеют права говорить жертве агрессии, как примирять агрессора, ведь жить с последствиями этого придется именно Украине.

Ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины. Отступать от этого никто не будет и не сможет. Дарить свою землю оккупанту украинцы не будут - заявил он в обращении.

По его словам, простое перемирие не решит конфликт, поскольку причиной войны является российский империализм и стремление путина определять, какие народы могут существовать и в каких пределах.

Напомним

Личная встреча Трампа и путина состоится в пятницу, 15 августа, в американском штате Аляска. По словам Трампа, в повестке дня саммита — перемирие в Украине и "обмен территориями". Накануне он заявил, что Киеву, возможно, придется согласиться на определенные уступки россии. В то же время Зеленский в ответ подчеркнул, что Конституция Украины уже определяет позицию государства относительно территориальной целостности, и отдавать оккупантам украинскую землю никто не будет.