Глава Пентагона о саммите Трампа и путина: будут уступки, никто не будет доволен
Киев • УНН
Министр обороны США Пит Хегсет предположил возможные уступки на предстоящем саммите Трампа и путина. Он отметил, что «никто не будет доволен».
Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя предстоящий саммит президента Дональда Трампа и главы кремля владимира путина, предположил возможные уступки и что "никто не будет доволен", о чем сказал в эфире Fox News в ночь на 12 августа, пишет УНН.
Детали
"Никто другой не мог бы создать условия, которые привели бы к такой встрече. Президент Трамп уже изменил правила игры. Он создал условия для возможного урегулирования путем переговоров, что было его целью с самого начала", - заявил глава Пентагона.
Это очень сложное поле битвы, я не думаю, что владимир путин встретился бы, если бы не почувствовал этого напряжения. И я думаю, что шанс есть. Президент определил параметры, как и Стив Уиткофф и другие. Мы находимся на стороне силы в деле "мира через силу". Но на стороне переговоров, знаете, может быть обмен территориями. Будут уступки. Никто не будет доволен
Хегсет подытожил: "Если кто-то и мог бы это сделать, то это президент Трамп".
