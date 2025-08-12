$41.450.06
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29 • 13990 перегляди
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37 • 73691 перегляди
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46 • 121783 перегляди
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35 • 173547 перегляди
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23 • 128175 перегляди
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
Ексклюзив
11 серпня, 09:52 • 92621 перегляди
Прокуратура зʼясовуватиме, чи законно закрили справу головного юриста НБУ Зими
Ексклюзив
11 серпня, 07:41 • 132729 перегляди
Відновлення діяльності аеропортів в Україні: в міністерстві розвитку громад назвали умови
Ексклюзив
11 серпня, 06:00 • 130854 перегляди
Тиждень контрастів та глибоких процесів: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 11–17 серпня
11 серпня, 05:15 • 108058 перегляди
Експорт зброї, як крок до Перемоги
Голова Пентагону про саміт Трампа і путіна: будуть поступки, ніхто не буде задоволений

Київ • УНН

 • 2542 перегляди

Міністр оборони США Піт Гегсет припустив можливі поступки на майбутньому саміті Трампа і путіна. Він зазначив, що "ніхто не буде задоволений".

Голова Пентагону про саміт Трампа і путіна: будуть поступки, ніхто не буде задоволений

Міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи прийдешній саміт президента Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна припустив можливі поступки і що "ніхто не буде задоволений", про що сказав в ефірі Fox News у ніч на 12 серпня, пише УНН.

Деталі

"Ніхто інший не міг би створити умови, які призвели б до такої зустрічі. Президент Трамп вже змінив правила гри. Він створив умови для можливого врегулювання шляхом переговорів, що було його метою з самого початку", - заявив голова Пентагону.

Це дуже складне поле битви, я не думаю, що володимир путін зустрівся б, якби не відчув цього напруження. І я думаю, що шанс є. Президент визначив параметри, як і Стів Віткофф та інші. Ми знаходимося на боці сили в справі "миру через силу". Але на боці переговорів, знаєте, може бути обмін територіями. Будуть поступки. Ніхто не буде задоволений

- сказав Гегсет.

Гегсет підсумував: "Якщо хтось і міг би це зробити, то це президент Трамп".

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Дональд Трамп