Голова Пентагону про саміт Трампа і путіна: будуть поступки, ніхто не буде задоволений
Київ • УНН
Міністр оборони США Піт Гегсет припустив можливі поступки на майбутньому саміті Трампа і путіна. Він зазначив, що "ніхто не буде задоволений".
Міністр оборони США Піт Гегсет, коментуючи прийдешній саміт президента Дональда Трампа і глави кремля володимира путіна припустив можливі поступки і що "ніхто не буде задоволений", про що сказав в ефірі Fox News у ніч на 12 серпня, пише УНН.
Деталі
"Ніхто інший не міг би створити умови, які призвели б до такої зустрічі. Президент Трамп вже змінив правила гри. Він створив умови для можливого врегулювання шляхом переговорів, що було його метою з самого початку", - заявив голова Пентагону.
Це дуже складне поле битви, я не думаю, що володимир путін зустрівся б, якби не відчув цього напруження. І я думаю, що шанс є. Президент визначив параметри, як і Стів Віткофф та інші. Ми знаходимося на боці сили в справі "миру через силу". Але на боці переговорів, знаєте, може бути обмін територіями. Будуть поступки. Ніхто не буде задоволений
Гегсет підсумував: "Якщо хтось і міг би це зробити, то це президент Трамп".
