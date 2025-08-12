$41.450.06
ukenru
17:43 • 526 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
15:14 • 22612 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
14:45 • 23407 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
13:48 • 43497 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
13:29 • 28959 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12:50 • 32815 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12:25 • 77714 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 75438 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 74967 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 35014 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
В Белом доме объяснили, почему на встрече на Аляске будет отсутствовать Зеленский

Киев • УНН

 • 114 просмотра

Встреча Дональда Трампа и владимира путина состоится в Анкоридже, Аляска, по инициативе российского диктатора. Целью переговоров является поиск дипломатического решения войны.

В Белом доме объяснили, почему на встрече на Аляске будет отсутствовать Зеленский

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора на Аляске состоится по просьбе последнего. Именно поэтому там не будет Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на Белый дом.

Эта встреча состоялась потому, что президент россии попросил президента Соединенных Штатов встретиться через своего специального посланника Стива Уиткоффа. Президент соглашается на эту встречу по просьбе президента путина 

– говорит она.

Ливитт сообщает, что целью встречи является то, чтобы Трамп и путин ушли "с лучшим пониманием того, как мы можем положить конец этой войне".

Эта администрация действительно использовала все рычаги, приняла все меры для достижения мира путем дипломатического решения 

– добавила она.

Дополнение

Кэролайн Ливитт начала пресс-конференцию с разговора о встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным в пятницу. Она заявила, что переговоры состоятся в Анкоридже, который является крупнейшим городом Аляски.

Павел Зинченко

политикаНовости Мира
Аляска
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты