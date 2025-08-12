В Белом доме объяснили, почему на встрече на Аляске будет отсутствовать Зеленский

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что встреча главы Белого дома Дональда Трампа и российского диктатора на Аляске состоится по просьбе последнего. Именно поэтому там не будет Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН со ссылкой на Белый дом.

Эта встреча состоялась потому, что президент россии попросил президента Соединенных Штатов встретиться через своего специального посланника Стива Уиткоффа. Президент соглашается на эту встречу по просьбе президента путина – говорит она.

Ливитт сообщает, что целью встречи является то, чтобы Трамп и путин ушли "с лучшим пониманием того, как мы можем положить конец этой войне".

Эта администрация действительно использовала все рычаги, приняла все меры для достижения мира путем дипломатического решения – добавила она.

Дополнение

Кэролайн Ливитт начала пресс-конференцию с разговора о встрече президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным в пятницу. Она заявила, что переговоры состоятся в Анкоридже, который является крупнейшим городом Аляски.