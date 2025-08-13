$41.430.02
Ми знову принесемо мир у Європу: Венс після розмови із Трампом

Київ • УНН

 • 420 перегляди

Дональд Трамп заявив про місію своєї адміністрації щодо повернення миру в Європу, підкресливши важливість сильних ВПС та армії. Це повідомлення пролунало на тлі анонсованої зустрічі Трампа з Путіним на Алясці 15 серпня 2025 року.

Ми знову принесемо мир у Європу: Венс після розмови із Трампом

Президент США Дональд Трамп сказав, що його адміністрація зробить своєю місією повернення миру в Європу. Про це повідомив віце-президент США Джей Ді Венс під час виступу на базі Королівських ВПС (RAF) у Глостерширі, передає УНН із посиланням на ВВС.

Деталі

Венс зазначив, що розмовляв з президентом Трампом безпосередньо перед тим, як вийти на сцену.

Він каже, що Трамп сказав йому: "Ми як адміністрація зробимо нашою місією знову принести мир у Європу".

Віце-президент США додав, що неможливо принести мир, якщо "погані хлопці також не стурбовані тим, що у нас є чудові ВПС та армія, щоб підтримати мир".

Він дякує військам на базі RAF Fairford і каже, що вони роблять можливим для адміністрації США це зробити.

Онлайн-саміт Трампа, Зеленського та європейських лідерів: Мерц розповів, який меседж донесли президенту США13.08.25, 17:24 • 2574 перегляди

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Антоніна Туманова

Політика
Аляска
Повітряні сили Великої Британії
Джей Ді Венс
Дональд Трамп
Європа
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна