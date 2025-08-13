$41.430.02
48.080.12
ukenru
19:25 • 4354 перегляди
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
16:57 • 14879 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45 • 23768 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 27070 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 32353 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02 • 70753 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06 • 73951 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 140161 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 64435 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 116981 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Трамп і путін не зможуть укласти угоду щодо України без Зеленського - The Daily Telegraph

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Укладення угоди щодо війни в Україні між Трампом і путіним на Алясці малоймовірне через відсутність Зеленського на переговорах. Територіальні поступки є головним каменем спотикання, Президент України відкидає обмін територіями.

Трамп і путін не зможуть укласти угоду щодо України без Зеленського - The Daily Telegraph

Укладення будь-якої угоди щодо війни в Україні під час зустрічі президента США Дональда Трампа з роійським диктатором володимиром путіним 15 серпня на Алясці є малоймовірним. Про це пише The Daily Telegraph, повідомляє УНН.

Деталі

Автори вказують, що жодні домовленості між лідерами США та рф неможливі через відсутність на переговорах Президента України Володимира Зеленського.

Європейський Союз і сам Президент України боролися за його участь у саміті

- нагадує видання.

Автори прогнозують, що одним із головних каменів спотикання у питанні припинення вогню є територіальні поступки.

"росія рішуче налаштована взяти під контроль український Донбас, де вирували одні з найзапекліших боїв війни. Пан Трамп цього тижня заявив, що, на його думку, для досягнення мирної угоди доведеться обмінятися територіями, але пан Зеленський категорично відкинув цей варіант", - йдеться у статті.

Автори, цитуючи главу української держави, резюмують, що "справжнього, реального та справедливого результату можна досягти лише за участю України та Європи".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про серйозні наслідки для росії, якщо путін не припинить війну. Це відбудеться після їхньої зустрічі на Алясці.

Президент США Дональд Трамп оцінив свою телефонну розмову з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським на 10 з 10. Розмова відбулася за два дні до саміту з володимиром путіним на Алясці.

Білий дім назвав саміт Трампа і путіна на Алясці "вправою з вислуховування"13.08.25, 04:00 • 4020 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп
Європейський Союз
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна