Трамп і путін не зможуть укласти угоду щодо України без Зеленського - The Daily Telegraph

Укладення будь-якої угоди щодо війни в Україні під час зустрічі президента США Дональда Трампа з роійським диктатором володимиром путіним 15 серпня на Алясці є малоймовірним. Про це пише The Daily Telegraph, повідомляє УНН.

Деталі

Автори вказують, що жодні домовленості між лідерами США та рф неможливі через відсутність на переговорах Президента України Володимира Зеленського.

Європейський Союз і сам Президент України боролися за його участь у саміті - нагадує видання.

Автори прогнозують, що одним із головних каменів спотикання у питанні припинення вогню є територіальні поступки.

"росія рішуче налаштована взяти під контроль український Донбас, де вирували одні з найзапекліших боїв війни. Пан Трамп цього тижня заявив, що, на його думку, для досягнення мирної угоди доведеться обмінятися територіями, але пан Зеленський категорично відкинув цей варіант", - йдеться у статті.

Автори, цитуючи главу української держави, резюмують, що "справжнього, реального та справедливого результату можна досягти лише за участю України та Європи".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив про серйозні наслідки для росії, якщо путін не припинить війну. Це відбудеться після їхньої зустрічі на Алясці.

Президент США Дональд Трамп оцінив свою телефонну розмову з європейськими лідерами та Володимиром Зеленським на 10 з 10. Розмова відбулася за два дні до саміту з володимиром путіним на Алясці.

Білий дім назвав саміт Трампа і путіна на Алясці "вправою з вислуховування"