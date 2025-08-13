$41.430.02
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
Трамп и Путин не смогут заключить сделку по Украине без Зеленского - The Daily Telegraph

Киев • УНН

Заключение сделки по войне в Украине между Трампом и Путиным на Аляске маловероятно из-за отсутствия Зеленского на переговорах. Территориальные уступки являются главным камнем преткновения, Президент Украины отвергает обмен территориями.

Трамп и Путин не смогут заключить сделку по Украине без Зеленского - The Daily Telegraph

Заключение какого-либо соглашения по войне в Украине во время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным 15 августа на Аляске маловероятно. Об этом пишет The Daily Telegraph, сообщает УНН.

Детали

Авторы указывают, что никакие договоренности между лидерами США и РФ невозможны из-за отсутствия на переговорах Президента Украины Владимира Зеленского.

Европейский Союз и сам Президент Украины боролись за его участие в саммите

- напоминает издание.

Авторы прогнозируют, что одним из главных камней преткновения в вопросе прекращения огня являются территориальные уступки.

"Россия решительно настроена взять под контроль украинский Донбасс, где бушевали одни из самых ожесточенных боев войны. Господин Трамп на этой неделе заявил, что, по его мнению, для достижения мирного соглашения придется обменяться территориями, но господин Зеленский категорически отверг этот вариант", - говорится в статье.

Авторы, цитируя главу украинского государства, резюмируют, что "настоящего, реального и справедливого результата можно достичь только при участии Украины и Европы".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о серьезных последствиях для России, если Путин не прекратит войну. Это произойдет после их встречи на Аляске.

Президент США Дональд Трамп оценил свой телефонный разговор с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским на 10 из 10. Разговор состоялся за два дня до саммита с Владимиром Путиным на Аляске.

