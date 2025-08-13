Трамп и Путин не смогут заключить сделку по Украине без Зеленского - The Daily Telegraph

Заключение какого-либо соглашения по войне в Украине во время встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным 15 августа на Аляске маловероятно. Об этом пишет The Daily Telegraph, сообщает УНН.

Детали

Авторы указывают, что никакие договоренности между лидерами США и РФ невозможны из-за отсутствия на переговорах Президента Украины Владимира Зеленского.

Европейский Союз и сам Президент Украины боролись за его участие в саммите - напоминает издание.

Авторы прогнозируют, что одним из главных камней преткновения в вопросе прекращения огня являются территориальные уступки.

"Россия решительно настроена взять под контроль украинский Донбасс, где бушевали одни из самых ожесточенных боев войны. Господин Трамп на этой неделе заявил, что, по его мнению, для достижения мирного соглашения придется обменяться территориями, но господин Зеленский категорически отверг этот вариант", - говорится в статье.

Авторы, цитируя главу украинского государства, резюмируют, что "настоящего, реального и справедливого результата можно достичь только при участии Украины и Европы".

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил о серьезных последствиях для России, если Путин не прекратит войну. Это произойдет после их встречи на Аляске.

Президент США Дональд Трамп оценил свой телефонный разговор с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским на 10 из 10. Разговор состоялся за два дня до саммита с Владимиром Путиным на Аляске.

Белый дом назвал саммит Трампа и Путина на Аляске «упражнением по выслушиванию»