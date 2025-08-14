$41.430.02
19:25
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
13 серпня, 09:48
13 серпня, 08:39
"Коаліція рішучих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді

Київ • УНН

 • 12 перегляди

"Коаліція рішучих" виступає проти обмежень для ЗСУ та вето рф на шлях України до ЄС і НАТО. Лідери обговорили мирне врегулювання напередодні зустрічі Трампа з путіним.

"Коаліція рішучих": Жодних обмежень ЗСУ та вето на шляху України до ЄС і НАТО у "мирній" угоді

"Коаліція рішучих" виступає проти того, щоб Збройні сили України мали якісь обмеження в рамках майбутньої мирної угоди. Про це йдеться у заяві, оприлюдненій на сайті уряду Великої Британії, повідомляє УНН.

Деталі

Там уточнили, що заява ухвалена за підсумками віртуальної зустрічі президента Франції Емманюеля Макрона, прем'єр-міністра ВеликоїБританії Кіра Стармера, канцлера Німеччина Фрідріха Мерца за участю Президента України Володимира Зеленського та віце-президента США Джей Ді Венса напередодні зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором володимиром путіним на Алясці.

Зокрема, наголошується, що кремль не повинен мати права вето на шляху України до Європейського Союзу та НАТО.

Лідери привітали зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення вбивств в Україні, припинення агресивної війни росії та досягнення справедливого та тривалого миру. Вони привітали відкриті дискусії з президентом Трампом, що відбулися раніше

- йдеться у заяві.

Вказується, що лідери чітко заявили, що шлях до миру в Україні не може бути визначений без України.

Необхідно продовжувати підхід, який поєднує активну дипломатію, підтримку України та тиск на росію. Дипломатичне рішення має захищати життєво важливі інтереси безпеки України та Європи

- зазначається у заяві.

Лідери "Коаліції рішучих" також наголошують, що:

  • змістовні переговори можуть відбуватися лише в контексті припинення вогню або тривалого та значного припинення бойових дій;
    • санкції та ширші економічні заходи для тиску на воєнну економіку росії слід посилити, якщо росія не погодиться на припинення вогню;
      • міжнародні кордони не повинні змінюватися силою;
        • Україна повинна мати надійні та достовірні гарантії безпеки, щоб ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність.

          "Коаліція рішучих" готова відігравати активну роль - зокрема, розгорнути сили підтримки після припинення бойових дій. Жодних обмежень не повинно бути накладено на Збройні сили України чи її співпрацю з третіми країнами. росія не може мати права вето на шляху України до ЄС та НАТО", - йдеться у заяві.

          Нагадаємо

          Президент України Володимир Зеленський за підсумками шостого засідання "Коаліції рішучих" повідомив, що було узгоджено наступні кроки, а також домовлено й надалі працювати в тісному контакті між Україною, усією Європою та США.

          Існує "реальний" шанс на припинення вогню, "коаліція охочих" готова до розгортання "сил забезпечення безпеки" - Стармер13.08.25, 18:38 • 5560 переглядiв

          Вадим Хлюдзинський

