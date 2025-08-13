$41.430.02
19:25
Кабмін пропонує встановити відповідальність за порушення комендантської години
16:57
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
15:45
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
13 серпня, 12:02
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
13 серпня, 10:06
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Були присутні Джей Ді Венс та Кіт Келлог: Зеленський та ОП розкрили деталі засідання "коаліції охочих"

Київ • УНН

 • 868 перегляди

Президент Зеленський повідомив про узгодження подальших кроків та тісну співпрацю з партнерами. Він закликав фінансувати виробництво дронів та приєднатися до інструменту PURL для закупівлі американської зброї.

Були присутні Джей Ді Венс та Кіт Келлог: Зеленський та ОП розкрили деталі засідання "коаліції охочих"

Президент України Володимир Зеленський за підсумками шостого засідання "коаліції охочих" повідомив, що було узгоджено наступні кроки, а також домовлено й надалі працювати в тісному контакті між Україною, усією Європою та США. Про це Зеленський написав у Telegram, передає УНН.

Шосте засідання "коаліції охочих". Разом із партнерами підтримали зусилля президента США Дональда Трампа заради закінчення війни, припинення вбивств і досягнення справедливого й тривалого миру. Вдячний партнерам за спільну позицію: шлях до миру не може бути визначений без України, а переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню 

- сказав Зеленський.

Він наголосив, закликав партнерів фінансувати українське виробництво дронів, щоб збільшувати спроможності нашої країни захищати себе, і приєднуватися до нового натівського інструменту PURL щодо закупівлі американської зброї.

У межах засідання узгодили наступні кроки та домовилися й надалі працювати в тісному контакті між Україною, усією Європою та США. Дякую всім, хто докладає зусиль задля справедливого завершення цієї війни 

- додав Зеленський.

Додамо

Як повідомили в ОП, учасники засідання "коаліції охочих" також переконані, що переговори можуть принести результат лише тоді, коли будуть відбуватися в умовах припинення вогню. Лідери домовилися: якщо Росія не погодиться на цей крок під час зустрічі на Алясці, будуть посилені санкції проти російської воєнної економіки.

Крім того, учасники акцентували, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою і Україна разом з іншими європейськими країнами повинна мати надійні гарантії безпеки. Коаліція охочих запевнила в тому, що готова відіграти активну роль у їх забезпеченні, включно з розгортанням гарантійних сил окремих країн.

Лідери наголосили, що не може бути жодних обмежень на оборонну співпрацю України та інших країн і російського права вето щодо вступу України в ЄС і НАТО.

Учасники засідання узгодили наступні кроки та домовилися й надалі працювати в тісному контакті між Україною, всією Європою та США.

Що ще відомо

За даними ОП, у шостому засіданні коаліції охочих, на якому співголовували Президент Франції Емманюель Макрон, Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і Федеральний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, був присутній віцепрезидент США Джей Ді Венс і спецпредставник Президента Сполучених Штатів з питань України Кіт Келлог.

Також узяли участь: Президент Фінляндії Александр Стубб, Президент Литви Гітанас Наусєда, Президент Румунії Нікушор Дан, канцлер Австрії Крістіан Штокер, Прем’єр-міністр Болгарії Росен Желязков, Прем’єр-міністр Канади Марк Карні, Прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала, Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал, Прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, Прем’єр-міністерка Ісландії Кріструн Фростадоуттір, Прем’єр-міністр Ірландії Мікхол Мартін, Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні, Прем’єр-міністр Японії Шігеру Ішіба, Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня, Прем’єр-міністр Люксембургу Люк Фріден, Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру, Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, віцепрезидент Туреччини Джевдет Їлмаз, Президент Європейської ради Антоніу Кошта, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що для того, щоб будь-яке припинення вогню було "тривалим", необхідні гарантії безпеки, саме тому була сформована "коаліція охочих".

Павло Башинський

