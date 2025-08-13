$41.430.02
Присутствовали Джей Ди Вэнс и Кит Келлог: Зеленский и ОП раскрыли детали заседания "коалиции желающих"

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Президент Зеленский сообщил о согласовании дальнейших шагов и тесном сотрудничестве с партнерами. Он призвал финансировать производство дронов и присоединиться к инструменту PURL для закупки американского оружия.

Присутствовали Джей Ди Вэнс и Кит Келлог: Зеленский и ОП раскрыли детали заседания "коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам шестого заседания "коалиции желающих" сообщил, что были согласованы следующие шаги, а также достигнута договоренность и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Шестое заседание "коалиции желающих". Вместе с партнерами поддержали усилия президента США Дональда Трампа ради окончания войны, прекращения убийств и достижения справедливого и прочного мира. Благодарен партнерам за общую позицию: путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут проходить в условиях прекращения огня 

- сказал Зеленский.

Он подчеркнул, призвал партнеров финансировать украинское производство дронов, чтобы увеличивать возможности нашей страны защищать себя, и присоединяться к новому натовскому инструменту PURL по закупке американского оружия.

В рамках заседания согласовали следующие шаги и договорились и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США. Спасибо всем, кто прилагает усилия ради справедливого завершения этой войны 

- добавил Зеленский.

Добавим

Как сообщили в ОП, участники заседания "коалиции желающих" также убеждены, что переговоры могут принести результат только тогда, когда будут проходить в условиях прекращения огня. Лидеры договорились: если Россия не согласится на этот шаг во время встречи на Аляске, будут усилены санкции против российской военной экономики.

Кроме того, участники акцентировали, что международные границы не могут меняться силой и Украина вместе с другими европейскими странами должна иметь надежные гарантии безопасности. Коалиция желающих заверила в том, что готова сыграть активную роль в их обеспечении, включая развертывание гарантийных сил отдельных стран.

Лидеры подчеркнули, что не может быть никаких ограничений на оборонное сотрудничество Украины и других стран и российского права вето относительно вступления Украины в ЕС и НАТО.

Участники заседания согласовали следующие шаги и договорились и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США.

Что еще известно

По данным ОП, в шестом заседании коалиции желающих, на котором сопредседательствовали Президент Франции Эмманюэль Макрон, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпредставитель Президента Соединенных Штатов по вопросам Украины Кит Келлог.

Также приняли участие: Президент Финляндии Александр Стубб, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Румынии Никушор Дан, канцлер Австрии Кристиан Штокер, Премьер-министр Болгарии Росен Желязков, Премьер-министр Канады Марк Карни, Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, Премьер-министр Чехии Петр Фиала, Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир, Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин, Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба, Премьер-министр Латвии Эвика Силиня, Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, Премьер-министр Польши Дональд Туск, Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру, Премьер-министр Испании Педро Санчес, Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, Президент Европейского совета Антониу Кошта, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Напомним

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для того, чтобы любое прекращение огня было "длительным", необходимы гарантии безопасности, именно поэтому была сформирована "коалиция желающих".

Павел Башинский

политика
Кир Стармер
НАТО
Дональд Трамп
Великобритания
Европа
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина