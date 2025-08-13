Присутствовали Джей Ди Вэнс и Кит Келлог: Зеленский и ОП раскрыли детали заседания "коалиции желающих"

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам шестого заседания "коалиции желающих" сообщил, что были согласованы следующие шаги, а также достигнута договоренность и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США. Об этом Зеленский написал в Telegram, передает УНН.

Шестое заседание "коалиции желающих". Вместе с партнерами поддержали усилия президента США Дональда Трампа ради окончания войны, прекращения убийств и достижения справедливого и прочного мира. Благодарен партнерам за общую позицию: путь к миру не может быть определен без Украины, а переговоры могут принести результат только тогда, когда будут проходить в условиях прекращения огня - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, призвал партнеров финансировать украинское производство дронов, чтобы увеличивать возможности нашей страны защищать себя, и присоединяться к новому натовскому инструменту PURL по закупке американского оружия.

В рамках заседания согласовали следующие шаги и договорились и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США. Спасибо всем, кто прилагает усилия ради справедливого завершения этой войны - добавил Зеленский.

Как сообщили в ОП, участники заседания "коалиции желающих" также убеждены, что переговоры могут принести результат только тогда, когда будут проходить в условиях прекращения огня. Лидеры договорились: если Россия не согласится на этот шаг во время встречи на Аляске, будут усилены санкции против российской военной экономики.

Кроме того, участники акцентировали, что международные границы не могут меняться силой и Украина вместе с другими европейскими странами должна иметь надежные гарантии безопасности. Коалиция желающих заверила в том, что готова сыграть активную роль в их обеспечении, включая развертывание гарантийных сил отдельных стран.

Лидеры подчеркнули, что не может быть никаких ограничений на оборонное сотрудничество Украины и других стран и российского права вето относительно вступления Украины в ЕС и НАТО.

По данным ОП, в шестом заседании коалиции желающих, на котором сопредседательствовали Президент Франции Эмманюэль Макрон, Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, присутствовал вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпредставитель Президента Соединенных Штатов по вопросам Украины Кит Келлог.

Также приняли участие: Президент Финляндии Александр Стубб, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Румынии Никушор Дан, канцлер Австрии Кристиан Штокер, Премьер-министр Болгарии Росен Желязков, Премьер-министр Канады Марк Карни, Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, Премьер-министр Чехии Петр Фиала, Премьер-министр Дании Метте Фредериксен, Премьер-министр Эстонии Кристен Михал, Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир, Премьер-министр Ирландии Микхол Мартин, Председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, Премьер-министр Японии Шигеру Ишиба, Премьер-министр Латвии Эвика Силиня, Премьер-министр Люксембурга Люк Фриден, Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф, Премьер-министр Польши Дональд Туск, Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру, Премьер-министр Испании Педро Санчес, Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, Президент Европейского совета Антониу Кошта, Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для того, чтобы любое прекращение огня было "длительным", необходимы гарантии безопасности, именно поэтому была сформирована "коалиция желающих".