Існує "реальний" шанс на припинення вогню, "коаліція охочих" готова до розгортання "сил забезпечення безпеки" - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що для того, щоб будь-яке припинення вогню було "тривалим", необхідні гарантії безпеки, саме тому була сформована "коаліція охочих", передає УНН.

"Це військові плани, які зараз готові у формі, яку можна використовувати, якщо ми досягнемо цього припинення вогню", – сказав він.

Він продовжив, що саміт Трампа і путіна у п'ятницю "надзвичайно важливий".

Стармер продовжив, що це "критичний момент", і що лідери повинні "поєднувати активну дипломатію, з одного боку, з військовою підтримкою України та тиском на росію".

Він повторив ключове послання європейських лідерів останніх тижнів: "Не може бути переговорів щодо України без України".

Поряд з цим, послання полягає в тому, що міжнародні кордони "не можна змінити силою", і що будь-які майбутні кроки повинні супроводжуватися серйозними гарантіями безпеки, щоб забезпечити "тривалість" миру.

"Сьогодні ми досягли певного реального прогресу – дуже важлива розмова з президентом Трампом раніше щодо гарантій безпеки", – продовжив прем'єр-міністр.

Зустріч на Алясці в п'ятницю нічого не гарантує, додав Стармер, але сказав, що "коаліція охочих" готова розгорнути "сили заспокоєння", коли настане цей момент, або запровадити санкції, де це необхідно.

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.