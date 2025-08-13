$41.430.02
Ексклюзив
14:07 • 10582 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13:29 • 15857 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
Ексклюзив
12:02 • 34567 перегляди
Військовий оглядач про Ми-8: передача контролю за ремонтом компанії з російським слідом – це ризик
Ексклюзив
10:06 • 41993 перегляди
У Запоріжжі чоловік стріляв по ТЦК - поліція
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 77932 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:00 • 40582 перегляди
Скандал на концерті Макса Коржа у Польщі: у МЗС підтвердили затримання трьох українців
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 70084 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:29 • 29407 перегляди
У Львові двоє підлітків раптово померли під час гостювання в одного з них
13 серпня, 06:18 • 74275 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo
13 серпня, 06:01 • 35577 перегляди
Трамп у середу переговорить з Зеленським та лідерами Європи перед самітом з путіним - Reuters
Існує "реальний" шанс на припинення вогню, "коаліція охочих" готова до розгортання "сил забезпечення безпеки" - Стармер

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

Прем'єр Британії Кір Стармер підкреслив, що не може бути переговорів щодо України без України. За його словами, "коаліція охочих" готова розгорнути "сили заспокоєння", коли настане відповідний момент, або запровадити санкції, де це необхідно.

Існує "реальний" шанс на припинення вогню, "коаліція охочих" готова до розгортання "сил забезпечення безпеки" - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що для того, щоб будь-яке припинення вогню було "тривалим", необхідні гарантії безпеки, саме тому була сформована "коаліція охочих", передає УНН.

"Це військові плани, які зараз готові у формі, яку можна використовувати, якщо ми досягнемо цього припинення вогню", – сказав він.

Він продовжив, що саміт Трампа і путіна у п'ятницю "надзвичайно важливий".

Стармер продовжив, що це "критичний момент", і що лідери повинні "поєднувати активну дипломатію, з одного боку, з військовою підтримкою України та тиском на росію".

Він повторив ключове послання європейських лідерів останніх тижнів: "Не може бути переговорів щодо України без України".

Поряд з цим, послання полягає в тому, що міжнародні кордони "не можна змінити силою", і що будь-які майбутні кроки повинні супроводжуватися серйозними гарантіями безпеки, щоб забезпечити "тривалість" миру.

"Сьогодні ми досягли певного реального прогресу – дуже важлива розмова з президентом Трампом раніше щодо гарантій безпеки", – продовжив прем'єр-міністр.

Зустріч на Алясці в п'ятницю нічого не гарантує, додав Стармер, але сказав, що "коаліція охочих" готова розгорнути "сили заспокоєння", коли настане цей момент, або запровадити санкції, де це необхідно.

Онлайн-саміт Трампа, Зеленського та європейських лідерів: Мерц розповів, який меседж донесли президенту США13.08.25, 17:24 • 2074 перегляди

Нагадаємо

Дональд Трамп повідомив про зустріч з путіним 15 серпня 2025 року на Алясці. кремль підтвердив дату та місце, зазначивши, що обговорюватимуть питання врегулювання щодо війни рф проти України та економічні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський після анонсу зустрічі Трампа і путіна на Алясці заявив про готовність України до реальних рішень для миру, але наголосив, що українці не даруватимуть свою землю окупанту. Він підкреслив, що відповідь на територіальне питання вже є в Конституції України.

Антоніна Туманова

Політика
Аляска
Кір Стармер
Дональд Трамп
Велика Британія
Володимир Зеленський
Україна