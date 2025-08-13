Существует "реальный" шанс на прекращение огня, "коалиция желающих" готова к развертыванию "сил обеспечения безопасности" - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что для того, чтобы любое прекращение огня было "устойчивым", необходимы гарантии безопасности, именно поэтому была сформирована "коалиция желающих", передает УНН.

"Это военные планы, которые сейчас готовы в форме, которую можно использовать, если мы достигнем этого прекращения огня", – сказал он.

Он продолжил, что саммит Трампа и путина в пятницу "чрезвычайно важен".

Стармер продолжил, что это "критический момент", и что лидеры должны "сочетать активную дипломатию, с одной стороны, с военной поддержкой Украины и давлением на Россию".

Он повторил ключевое послание европейских лидеров последних недель: "Не может быть переговоров по Украине без Украины".

Наряду с этим, послание заключается в том, что международные границы "нельзя изменить силой", и что любые будущие шаги должны сопровождаться серьезными гарантиями безопасности, чтобы обеспечить "устойчивость" мира.

"Сегодня мы достигли определенного реального прогресса – очень важный разговор с президентом Трампом ранее относительно гарантий безопасности", – продолжил премьер-министр.

Встреча на Аляске в пятницу ничего не гарантирует, добавил Стармер, но сказал, что "коалиция желающих" готова развернуть "силы успокоения", когда наступит этот момент, или ввести санкции, где это необходимо.

Напомним

Дональд Трамп сообщил о встрече с Путиным 15 августа 2025 года на Аляске. Кремль подтвердил дату и место, отметив, что будут обсуждаться вопросы урегулирования по войне РФ против Украины и экономические интересы.

Президент Украины Владимир Зеленский после анонса встречи Трампа и Путина на Аляске заявил о готовности Украины к реальным решениям для мира, но подчеркнул, что украинцы не будут дарить свою землю оккупанту. Он подчеркнул, что ответ на территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины.