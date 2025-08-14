$41.430.02
Кабмин предлагает установить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 17663 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 26276 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 29118 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 34113 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
Эксклюзив
13 августа, 12:02 • 72176 просмотра
Военный обозреватель о Ми-8: передача контроля за ремонтом компании с российским следом – это риск
Эксклюзив
13 августа, 10:06 • 75236 просмотра
В Запорожье мужчина стрелял по ТЦК - полиция
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 142779 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
13 августа, 09:00 • 65398 просмотра
Скандал на концерте Макса Коржа в Польше: в МИД подтвердили задержание трех украинцев
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 119120 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияние
"Коаліция решительных": Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в "мирном" соглашении

Киев • УНН

 • 12 просмотра

"Коалиция решительных" выступает против ограничений для ВСУ и вето РФ на путь Украины в ЕС и НАТО. Лидеры обсудили мирное урегулирование накануне встречи Трампа с Путиным.

"Коаліция решительных": Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в "мирном" соглашении

"Коалиция решительных" выступает против того, чтобы Вооруженные силы Украины имели какие-либо ограничения в рамках будущего мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте правительства Великобритании, сообщает УНН.

Детали

Там уточнили, что заявление принято по итогам виртуальной встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца с участием Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным на Аляске.

В частности, отмечается, что кремль не должен иметь права вето на пути Украины в Европейский Союз и НАТО.

Лидеры приветствовали усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны россии и достижение справедливого и прочного мира. Они приветствовали открытые дискуссии с президентом Трампом, состоявшиеся ранее

- говорится в заявлении.

Указывается, что лидеры четко заявили, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины.

Необходимо продолжать подход, который сочетает активную дипломатию, поддержку Украины и давление на россию. Дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы

- отмечается в заявлении.

Лидеры "Коалиции решительных" также подчеркивают, что:

  • содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий;
    • санкции и более широкие экономические меры для давления на военную экономику россии следует усилить, если россия не согласится на прекращение огня;
      • международные границы не должны изменяться силой;
        • Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.

          "Коалиция решительных" готова играть активную роль - в частности, развернуть силы поддержки после прекращения боевых действий. Никаких ограничений не должно быть наложено на Вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. россия не может иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.

          Напомним

          Президент Украины Владимир Зеленский по итогам шестого заседания "Коалиции решительных" сообщил, что были согласованы следующие шаги, а также договорено и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США.

          Вадим Хлюдзинский

