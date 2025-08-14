"Коаліция решительных": Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в "мирном" соглашении
Киев • УНН
"Коалиция решительных" выступает против ограничений для ВСУ и вето РФ на путь Украины в ЕС и НАТО. Лидеры обсудили мирное урегулирование накануне встречи Трампа с Путиным.
"Коалиция решительных" выступает против того, чтобы Вооруженные силы Украины имели какие-либо ограничения в рамках будущего мирного соглашения. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте правительства Великобритании, сообщает УНН.
Детали
Там уточнили, что заявление принято по итогам виртуальной встречи президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, канцлера Германии Фридриха Мерца с участием Президента Украины Владимира Зеленского и вице-президента США Джей Ди Вэнса накануне встречи президента США Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным на Аляске.
В частности, отмечается, что кремль не должен иметь права вето на пути Украины в Европейский Союз и НАТО.
Лидеры приветствовали усилия президента Трампа, направленные на прекращение убийств в Украине, прекращение агрессивной войны россии и достижение справедливого и прочного мира. Они приветствовали открытые дискуссии с президентом Трампом, состоявшиеся ранее
Указывается, что лидеры четко заявили, что путь к миру в Украине не может быть определен без Украины.
Необходимо продолжать подход, который сочетает активную дипломатию, поддержку Украины и давление на россию. Дипломатическое решение должно защищать жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы
Лидеры "Коалиции решительных" также подчеркивают, что:
- содержательные переговоры могут происходить только в контексте прекращения огня или длительного и значительного прекращения боевых действий;
- санкции и более широкие экономические меры для давления на военную экономику россии следует усилить, если россия не согласится на прекращение огня;
- международные границы не должны изменяться силой;
- Украина должна иметь надежные и достоверные гарантии безопасности, чтобы эффективно защищать свой суверенитет и территориальную целостность.
"Коалиция решительных" готова играть активную роль - в частности, развернуть силы поддержки после прекращения боевых действий. Никаких ограничений не должно быть наложено на Вооруженные силы Украины или ее сотрудничество с третьими странами. россия не может иметь права вето на пути Украины в ЕС и НАТО", - говорится в заявлении.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский по итогам шестого заседания "Коалиции решительных" сообщил, что были согласованы следующие шаги, а также договорено и в дальнейшем работать в тесном контакте между Украиной, всей Европой и США.
