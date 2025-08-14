$41.510.09
755мм
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время

Киев • УНН

 • 5208 просмотра

Президенты США и рф проведут переговоры на Аляске в пятницу. Встреча инициирована путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время

Не будет преувеличением сказать, что весь мир замер в ожидании встречи, которая состоится между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и российским диктатором владимиром путиным на Аляске, чтобы обсудить прекращение агрессивной войны россии против Украины. Что известно об этой встрече на данный момент, рассказывает УНН.

Встреча Трампа и Путина на Аляске

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что встреча президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с российским диктатором владимиром путиным состоится в пятницу в Анкоридже, крупнейшем городе Аляски.

Президент Трамп решительно настроен попытаться положить конец этой войне и остановить убийства

- заявила Ливитт.

Также Ливитт сообщила, что Трамп вылетит на Аляску для переговоров с Путиным утром в пятницу. В программе предусмотрен официальный обед для делегаций, а затем будет пресс-конференция.

Она также подчеркнула, что президент Трамп неоднократно повторял, что он всегда будет отдавать предпочтение миру и партнерству, когда эти результаты могут быть достигнуты.

российская сторона заявила, что встреча путина и Трампа начнется примерно в 11:30 по местному времени (то есть, в 22:30 по Киеву) с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Затем состоятся переговоры в составах делегаций и они продолжатся за рабочим завтраком.

Кэролайн Ливитт сообщила, что эта встреча происходит по просьбе президента россии путина. Именно поэтому на ней не будет украинского лидера Владимира Зеленского, хотя ранее ходили слухи, что он может присутствовать на Аляске в это же время.

Эта встреча состоялась потому, что президент россии попросил президента Соединенных Штатов встретиться через своего специального посланника Стива Уиткоффа. Президент соглашается на эту встречу по просьбе президента Путина

- говорит она.

Джей Ди Вэнс: Вашингтон не будет навязывать Украине мирное соглашение с РФ - NBC News14.08.2025, 05:25 • 4694 просмотра

Со своей стороны Зеленский заявил, что Трамп и путин могут обсуждать вопросы взаимоотношений между своими странами, но решать судьбу Украины без ее участия никто не имеет права.

Если говорить о переговорах, то они важны на уровне лидеров, но говорить об Украине без Украины невозможно и никто это не примет. Поэтому разговор президента Соединенных Штатов и путина безусловно может быть важным для двустороннего трека, но ничего об Украине без нас они принять не могут

- сообщил Зеленский.

Зеленский также подчеркнул, что только трехсторонняя встреча с участием его, Трампа и путина может положить конец войне.

Привлечение Европы

Зеленский, а также европейские лидеры неоднократно подчеркивали, что участие европейских стран в процессах, которые могут быть запущены встречей Трампа и путина, является обязательным. Именно с целью согласования позиций в среду состоялись онлайн-консультации с участием ключевых лидеров Европы, президента Зеленского и Дональда Трампа.

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время этого онлайн-саммита заявил, что на Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Этот месседж был отправлен американскому лидеру.

На Аляске речь должна идти о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Это был тот месседж, о котором мы прокоммуницировали сегодня Трампу. Мы были единодушны в оценке ситуации и в том, какой цели можно достичь

- сказал Мерц.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что правительство Италии ожидает определения позиции россии на саммите на Аляске во время переговоров Дональда Трампа и путина. Она подчеркнула, что до этого момента россия не сделала ни одного убедительного шага навстречу миру.

В таком же духе высказались премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и другие.

Трамп не считает россию равной, их ждет разочарование - ЦПД СНБО13.08.2025, 10:53 • 4260 просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стороны согласовали пять ключевых позиций для завершения войны.

Сегодня наши общие позиции мы обсудили с президентом США. Был перед этим координационный разговор, как я уже сказал, мы согласовали общие принципы, 5 принципов. Именно это формат переговоров. Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной. Мы должны готовить трехсторонний формат разговоров

- сказал Зеленский.

При этом украинский лидер подчеркнул, что Украина не намерена рассматривать территориальные уступки государству-агрессору. В частности, украинская армия не выйдет из Донбасса.

Скептицизм относительно саммита на Аляске

Медиа в целом настроены достаточно скептически относительно предстоящей встречи Трампа и путина. В частности, Bloomberg пишет, что украинские и европейские лидеры обеспокоены тем, что Дональда Трампа во второй раз обманут, когда он встретится с российским диктатором на Аляске в пятницу. Возможно, если Трамп хочет выйти из этой встречи мастером переговоров, а не слабым игроком, пишет издание, его самым разумным шагом может быть отложение саммита, пока он не будет лучше подготовлен.

Трамп не считает встречу на Аляске уступками Путину - Рубио13.08.2025, 00:59 • 2884 просмотра

The Telegraph пишет, что Трамп готовится предложить российскому диктатору владимиру путину доступ к редкоземельным полезным ископаемым на Аляске, чтобы стимулировать его к прекращению войны против Украины.

Это же издание писало, что заключение соглашения по войне в Украине между Трампом и путиным на Аляске маловероятно из-за отсутствия Зеленского на переговорах. Территориальные уступки являются главным камнем преткновения, Президент Украины отвергает обмен территориями.

Также по информации Института изучения войны сообщил, что российская сторона подтвердила, что ее позиция по войне против Украины не изменилась, а цели Кремля остаются теми же накануне саммита на Аляске 15 августа.

«Коаліція бажаючих»: Никаких ограничений ВСУ и вето на пути Украины в ЕС и НАТО в «мирном» соглашении14.08.2025, 02:47 • 26932 просмотра

Павел Зинченко

политикаНовости Мирапубликации
Аляска
Ежедневная газета "Дейли Телеграф"
Bloomberg News
Институт изучения войны
Белый дом
Дональд Трамп
Франция
Великобритания
Италия
Европа
Германия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина