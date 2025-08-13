Трамп не считает Россию равной, их ждет разочарование - ЦПД СНБО

Россия пытается сделать вид, что решает с президентом США Дональдом Трампом судьбу Европы и войны в Украине, но их ждет разочарование, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в среду в Telegram, пишет УНН.

Россияне пытаются сделать вид, что только они с Трампом решают судьбу Европы и войны в Украине. Пытаются притворяться, что других позиций не существует. Впрочем, их ждет разочарование и несовпадение ожиданий. Трамп не видит Россию ровней. И цель США - разговор об Арктике и России в качестве сырьевого придатка. О Европе и Украине США говорят с Европой и Украиной. Реальность, которая ждет Путина, ему в который раз не понравится - написал Коваленко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Европы проведут 13 августа виртуальную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча состоится перед его саммитом с Путиным, запланированным на Аляске 15 августа.

Трамп и путин на Аляске не могут говорить об Украине без ее участия - Зеленский