Трамп не считает Россию равной, их ждет разочарование - ЦПД СНБО

Киев • УНН

 • 1118 просмотра

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко заявил, что Россия пытается создать иллюзию решения судьбы Европы с Трампом. Однако США обсуждают Украину и Европу непосредственно с ними, рассматривая Россию лишь как сырьевой придаток.

Трамп не считает Россию равной, их ждет разочарование - ЦПД СНБО

Россия пытается сделать вид, что решает с президентом США Дональдом Трампом судьбу Европы и войны в Украине, но их ждет разочарование, заявил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в среду в Telegram, пишет УНН.

Россияне пытаются сделать вид, что только они с Трампом решают судьбу Европы и войны в Украине. Пытаются притворяться, что других позиций не существует. Впрочем, их ждет разочарование и несовпадение ожиданий. Трамп не видит Россию ровней. И цель США - разговор об Арктике и России в качестве сырьевого придатка. О Европе и Украине США говорят с Европой и Украиной. Реальность, которая ждет Путина, ему в который раз не понравится

- написал Коваленко.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский и лидеры Европы проведут 13 августа виртуальную встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Встреча состоится перед его саммитом с Путиным, запланированным на Аляске 15 августа.

Трамп и путин на Аляске не могут говорить об Украине без ее участия - Зеленский12.08.25, 17:10 • 4648 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Дональд Трамп
Европа
Соединённые Штаты
Арктика
Украина