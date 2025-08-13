Трамп не бачить росію рівнею, їх чекає розчарування - ЦПД РНБО

росія намагається зробити вигляд вирішення з президентом США Дональдом Трампом долі Європи і війни в Україні, але їх чекає розчарування, заявив керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко у середу у Telegram, пише УНН.

росіяни намагаються зробити вигляд, що тільки вони з Трампом вирішують долю Європи і війни в Україні. Намагаються вдавати, що інших позицій не існує. Утім, їх чекає розчарування і неспівпадіння очікувань. Трамп не бачить росію рівнею. І мета США - розмова про Арктику та росію в якості сировинного придатка. Про Європу і Україну США говорять з Європою та Україною. Реальність, яка чекає на путіна, йому вкотре не сподобається - написав Коваленко.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та лідери Європи проведуть 13 серпня віртуальну зустріч з президентом США Дональдом Трампом.

Зустріч відбудеться перед його самітом з путіним, запланованим на Алясці 15 серпня.

Трамп і путін на Алясці не можуть говорити про Україну без її участі - Зеленський