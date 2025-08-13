Трамп не считает встречу на Аляске уступками Путину - Рубио

$41.450.06
48.200.00
ukenru
17:43 • 10089 просмотра
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 30755 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45 • 28602 просмотра
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48 • 50960 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29 • 32672 просмотра
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50 • 37358 просмотра
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25 • 101594 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50 • 97301 просмотра
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50 • 95941 просмотра
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30 • 44946 просмотра
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
0м/с
63%
755мм
Популярные новости
Китай отреагировал на встречу Трампа и путина без Украины и ЕС12 августа, 14:20 • 25512 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 14954 просмотра
Буданов обратился к украинцам накануне встречи президента США Трампа с российским диктатором путинымPhoto12 августа, 15:59 • 15156 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах16:50 • 10750 просмотра
На Харьковщине пограничники взяли в плен 19-летнего оккупантаVideo17:04 • 6904 просмотра
публикации
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты17:43 • 10085 просмотра
Правовой парадокс, или как Верховный Суд по-разному применил одну и ту же норму закона в аналогичных делах16:50 • 10804 просмотра
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 15:14 • 30749 просмотра
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto12 августа, 13:48 • 50954 просмотра
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода12 августа, 12:25 • 101592 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Василий Малюк
Реджеп Тайип Эрдоган
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Турция
Реклама
УНН Lite
Премьера «Шрека 5» официально отложена: новая дата выхода в кинотеатрах уже установленаVideo18:19 • 2234 просмотра
Легенда снова в строю: гитара Эдди Ван Халена впервые за 40 лет уйдет с молотка12 августа, 15:52 • 15014 просмотра
"Времени больше нет": Мадонна призвала Папу Льва XIV посетить Газу12 августа, 06:40 • 87833 просмотра
Роналду обручился с Родригес: модель показала обручальное кольцо с бриллиантомPhoto11 августа, 19:18 • 49869 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto11 августа, 12:35 • 206487 просмотра
Актуальное
Ту-95
Туполев Ту-22М
Ту-160
Ил-78
Lockheed Martin F-35 Lightning II

Трамп не считает встречу на Аляске уступками Путину - Рубио

Киев • УНН

 • 42 просмотра

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что встреча Трампа с Путиным в Белом доме является выяснением позиций, а не уступкой. Он подчеркнул, что президент США хочет иметь все факты и посмотреть Путину в глаза.

Трамп не считает встречу на Аляске уступками Путину - Рубио

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что запланированные переговоры между президентом Дональдом Трампом и владимиром путиным в Белом доме воспринимаются не как уступки российскому диктатору, а как выяснение позиций. Об этом информирует Государственный департамент США со ссылкой на интервью Рубио для "Sid and Friends in the Morning", передает УНН.

Люди должны понять, для президента Трампа встреча – это не уступка

- сказал Рубио.

Он отметил, что сейчас в новостях многие говорят, что это стало победой путина, который вышел из изоляции.

Встреча – это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решения. Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза. И это то, что хочет сделать президент

- подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, запланированный саммит – это "встреча для выяснения позиций". Рубио добавил, что рано или поздно все узнают, имел ли этот подход шанс на успех.

Напомним

Во вторник, 12 августа Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио и министр иностранных дел россии Сергей Лавров обсудили подготовку к запланированному саммиту на Аляске. 

Украинские и европейские лидеры обеспокоены возможной встречей Трампа и Путина на Аляске. Они опасаются, что Трамп может быть обманут во второй раз, а Путин использует встречу для усиления своих позиций.

Вита Зеленецкая

политика
Аляска
Марко Рубио
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Дональд Трамп
Соединённые Штаты