Трамп не считает встречу на Аляске уступками Путину - Рубио

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио заявил, что запланированные переговоры между президентом Дональдом Трампом и владимиром путиным в Белом доме воспринимаются не как уступки российскому диктатору, а как выяснение позиций. Об этом информирует Государственный департамент США со ссылкой на интервью Рубио для "Sid and Friends in the Morning", передает УНН.

Люди должны понять, для президента Трампа встреча – это не уступка - сказал Рубио.

Он отметил, что сейчас в новостях многие говорят, что это стало победой путина, который вышел из изоляции.

Встреча – это то, что вы делаете, чтобы выяснить позиции и принять решения. Я хочу иметь все факты. Я хочу посмотреть этому парню в глаза. И это то, что хочет сделать президент - подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, запланированный саммит – это "встреча для выяснения позиций". Рубио добавил, что рано или поздно все узнают, имел ли этот подход шанс на успех.

Напомним

Во вторник, 12 августа Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио и министр иностранных дел россии Сергей Лавров обсудили подготовку к запланированному саммиту на Аляске.

Украинские и европейские лидеры обеспокоены возможной встречей Трампа и Путина на Аляске. Они опасаются, что Трамп может быть обманут во второй раз, а Путин использует встречу для усиления своих позиций.