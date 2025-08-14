кремль назвав час і розкрив деталі саміту путіна і Трампа на Алясці
Київ • УНН
Зустріч путіна та Трампа на Алясці розпочнеться о 11:30 за місцевим часом з бесіди тет-а-тет. У кремлі назвали центральну тему саміту.
кремль назвав приблизний час початку саміту президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці 15 серпня, що озвучив помічник путіна юрій ушаков, якого цитують росЗМІ у четвер, пише УНН.
Деталі
Зустріч путіна та Трампа, зі слів ушакова, розпочнеться в Анкориджі приблизно об 11:30 за місцевим часом (22:30) з бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів. Потім відбудуться переговори у складах делегацій і вони продовжаться за робочим сніданком.
Тривалість проведення переговорів "залежатиме від того, як піде дискусія. Є тимчасові параметри, я сказав, коли почнуться, коли закінчиться - залежатиме від президентів", сказав ушаков.
Він уточнив, що перед початком зустрічі путін і Трамп скажуть кілька слів.
За його словами, російська делегація вилетить з Анкориджа "негайно після закінчення переговорів".
Центральною темою саміту буде "врегулювання "української кризи" (війни)", сказав ушаков, у тому числі з урахуванням обговорень, які були проведені в кремлі зі спецпредставником Трампа Стівом Уіткоффом.
путін і Трамп обговорять двосторонню співпрацю в економічній сфері та питання глобальної безпеки, повідомив ушаков.
лавров, ушаков, білоусов, силуанов та дмитрієв, як повідомляється, увійшли до складу російської делегації на саміті на Алясці.
Склад американської делегації на переговорах теж визначений, але буде правильнішим, щоб її озвучила американська сторона, вважає ушаков.
За його словами, за підсумками переговорів на алясці володимир путін та Дональд Трамп проведуть спільну пресконференцію.
