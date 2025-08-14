$41.510.09
2242 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
18444 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
15789 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
15374 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
16758 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 25325 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 37363 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 40964 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 40117 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
13 серпня, 13:29 • 42428 перегляди
Кількість цивільних жертв в Україні у липні досягла трирічного максимуму, більше було лише на початку вторгнення рф - ООН
кремль назвав час і розкрив деталі саміту путіна і Трампа на Алясці

Київ • УНН

 • 1494 перегляди

Зустріч путіна та Трампа на Алясці розпочнеться о 11:30 за місцевим часом з бесіди тет-а-тет. У кремлі назвали центральну тему саміту.

кремль назвав час і розкрив деталі саміту путіна і Трампа на Алясці

кремль назвав приблизний час початку саміту президента США Дональда Трампа та глави кремля володимира путіна на Алясці 15 серпня, що озвучив помічник путіна юрій ушаков, якого цитують росЗМІ у четвер, пише УНН.

Деталі

Зустріч путіна та Трампа, зі слів ушакова, розпочнеться в Анкориджі приблизно об 11:30 за місцевим часом (22:30) з бесіди тет-а-тет у присутності перекладачів. Потім відбудуться переговори у складах делегацій і вони продовжаться за робочим сніданком.

Тривалість проведення переговорів "залежатиме від того, як піде дискусія. Є тимчасові параметри, я сказав, коли почнуться, коли закінчиться - залежатиме від президентів", сказав ушаков.

Він уточнив, що перед початком зустрічі путін і Трамп скажуть кілька слів.

За його словами, російська делегація вилетить з Анкориджа "негайно після закінчення переговорів".

Центральною темою саміту буде "врегулювання "української кризи" (війни)", сказав ушаков, у тому числі з урахуванням обговорень, які були проведені в кремлі зі спецпредставником Трампа Стівом Уіткоффом.

путін і Трамп обговорять двосторонню співпрацю в економічній сфері та питання глобальної безпеки, повідомив ушаков.

лавров, ушаков, білоусов, силуанов та дмитрієв, як повідомляється, увійшли до складу російської делегації на саміті на Алясці.

Склад американської делегації на переговорах теж визначений, але буде правильнішим, щоб її озвучила американська сторона, вважає ушаков.

За його словами, за підсумками переговорів на алясці володимир путін та Дональд Трамп проведуть спільну пресконференцію.

Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14.08.25, 07:22 • 20206 переглядiв

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Аляска
Дональд Трамп