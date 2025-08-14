$41.510.09
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 18752 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 15947 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 15526 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
06:07 • 16898 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 25406 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 37419 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 40988 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Эксклюзив
13 августа, 14:07 • 40131 просмотра
Defence City – возможность не потерять авиацию: в Верховной Раде работают над поддержкой отрасли
13 августа, 13:29 • 42436 просмотра
Число жертв среди гражданских в Украине в июле достигло трехлетнего максимума, больше было только в начале вторжения рф - ООН
кремль назвал время и раскрыл детали саммита путина и Трампа на Аляске

Киев • УНН

 • 1552 просмотра

Встреча путина и Трампа на Аляске начнется в 11:30 по местному времени с беседы тет-а-тет. В кремле назвали центральную тему саммита.

кремль назвал время и раскрыл детали саммита путина и Трампа на Аляске

кремль назвал приблизительное время начала саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске 15 августа, которое озвучил помощник путина юрий ушаков, которого цитируют российские СМИ в четверг, пишет УНН.

Детали

Встреча путина и Трампа, по словам ушакова, начнется в Анкоридже примерно в 11:30 по местному времени (22:30) с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Затем состоятся переговоры в составах делегаций, и они продолжатся за рабочим завтраком.

Продолжительность проведения переговоров "будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Есть временные параметры, я сказал, когда начнутся, когда закончатся - будет зависеть от президентов", сказал ушаков.

Он уточнил, что перед началом встречи путин и Трамп скажут несколько слов.

По его словам, российская делегация вылетит из Анкориджа "немедленно после окончания переговоров".

Центральной темой саммита будет "урегулирование "украинского кризиса" (войны)", сказал Ушаков, в том числе с учетом обсуждений, которые были проведены в Кремле со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

Путин и Трамп обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере и вопросы глобальной безопасности, сообщил ушаков.

лавров, ушаков, белоусов, силуанов и дмитриев, как сообщается, вошли в состав российской делегации на саммите на Аляске.

Состав американской делегации на переговорах тоже определен, но будет правильнее, чтобы ее озвучила американская сторона, считает ушаков.

По его словам, по итогам переговоров на аляске владимир путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14.08.25, 07:22 • 20365 просмотров

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Аляска
Дональд Трамп