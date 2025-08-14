кремль назвал приблизительное время начала саммита президента США Дональда Трампа и главы кремля владимира путина на Аляске 15 августа, которое озвучил помощник путина юрий ушаков, которого цитируют российские СМИ в четверг, пишет УНН.

Детали

Встреча путина и Трампа, по словам ушакова, начнется в Анкоридже примерно в 11:30 по местному времени (22:30) с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Затем состоятся переговоры в составах делегаций, и они продолжатся за рабочим завтраком.

Продолжительность проведения переговоров "будет зависеть от того, как пойдет дискуссия. Есть временные параметры, я сказал, когда начнутся, когда закончатся - будет зависеть от президентов", сказал ушаков.

Он уточнил, что перед началом встречи путин и Трамп скажут несколько слов.

По его словам, российская делегация вылетит из Анкориджа "немедленно после окончания переговоров".

Центральной темой саммита будет "урегулирование "украинского кризиса" (войны)", сказал Ушаков, в том числе с учетом обсуждений, которые были проведены в Кремле со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

Путин и Трамп обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере и вопросы глобальной безопасности, сообщил ушаков.

лавров, ушаков, белоусов, силуанов и дмитриев, как сообщается, вошли в состав российской делегации на саммите на Аляске.

Состав американской делегации на переговорах тоже определен, но будет правильнее, чтобы ее озвучила американская сторона, считает ушаков.

По его словам, по итогам переговоров на аляске владимир путин и Дональд Трамп проведут совместную пресс-конференцию.

Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны