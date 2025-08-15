Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°C

В пятницу, 15 августа, погоду в Украине будет формировать антициклон. Поэтому почти по всей территории страны ожидается сухая погода - без дождей. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня, 15 августа в Украине ожидается сухая погода без осадков, лишь в Карпатах днем возможны отдельные небольшие дожди.

Температурный фон в ночные часы существенно не изменится, и будет в пределах +11...+16 °С в большинстве областей. На Закарпатье и на юге страны от +16 до +21 °С.

Днем 15 августа столбики термометров будут достигать +23...+28 °С, на Прикарпатье и юге страны до +30 °С. Жарче всего 15 августа будет на Закарпатье, там метеорологи на метеостанциях будут фиксировать до +35 °С сильной жары.

В Киеве будет довольно теплая и ясная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится.

Температура воздуха днем будет около +24 °С.

Ветер в столице 15 августа будет северо-восточный с переходом в северный, в пределах 3-4 м/с.

