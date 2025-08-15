Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°C

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 54647 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23 • 90280 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 70745 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 46983 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 48153 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 55926 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 169133 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 89612 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 87963 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 75964 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+18°
1м/с
71%
756мм
Популярные новости
Арабские страны осуждают «экспансионистские» планы Израиля14 августа, 18:22 • 7540 просмотра
На Сумщине россияне нанесли удар по нескольким населенным пунктам, пострадал мужчина - ОВА14 августа, 18:26 • 9446 просмотра
Если бы я не был президентом, путин захватил бы всю Украину - Трамп14 августа, 18:39 • 8990 просмотра
СМИ показали фото военной базы, где завтра встретятся Трамп и путинPhoto14 августа, 19:55 • 21843 просмотра
Сызранский НПЗ под атакой неизвестных дронов: прозвучало более 10 взрывовVideo02:24 • 14317 просмотра
Переговоры Трампа с путиным на Аляске: объявлено время встречи03:55 • 5758 просмотра
публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 54635 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 90243 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 70721 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 49943 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 56260 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Михаил Федоров
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Израиль
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 28874 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 118255 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 70713 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 90058 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 141025 просмотра
Актуальное
Facebook
WhatsApp
Instagram
Дія (сервис)
SpaceX Starship

Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°C

Киев • УНН

 • 3492 просмотра

15 августа в Украине ожидается сухая погода без осадков, кроме Карпат. Температура днем достигнет +23...+28 °С, на Закарпатье до +35 °С.

Украину 15 августа накроет антициклон: где ждать до +35°C

В пятницу, 15 августа, погоду в Украине будет формировать антициклон. Поэтому почти по всей территории страны ожидается сухая погода - без дождей. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Сегодня, 15 августа в Украине ожидается сухая погода без осадков, лишь в Карпатах днем возможны отдельные небольшие дожди.

Температурный фон в ночные часы существенно не изменится, и будет в пределах +11...+16 °С в большинстве областей. На Закарпатье и на юге страны от +16 до +21 °С.

Днем 15 августа столбики термометров будут достигать +23...+28 °С, на Прикарпатье и юге страны до +30 °С. Жарче всего 15 августа будет на Закарпатье, там метеорологи на метеостанциях будут фиксировать до +35 °С сильной жары.

 В Киеве будет довольно теплая и ясная погода. По прогнозам синоптиков, осадков не предвидится.  

Температура воздуха днем будет около +24 °С.

Ветер в столице 15 августа будет северо-восточный с переходом в северный, в пределах 3-4 м/с.

Есть прекрасный момент, чтобы завершить войну: астролог ответил, чем могут закончиться переговоры путина и Трампа09.08.25, 16:11 • 137285 просмотров

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Закарпатская область
Карпатские горы
Украина
Киев