Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°C

Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 46692 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 74741 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 61839 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 42108 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 44041 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 54214 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 167945 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 89210 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 87434 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 75821 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
Через "Дію" можна буде отримати 5 тисяч, щоб зібрати дитину до 1 класу - Федоров14 серпня, 17:35
На Сумщині росіяни завдали удару по кількох населених пунктах, постраждав чоловік - ОВА14 серпня, 18:26
Якби я не був президентом, путін захопив би усю Україну - Трамп14 серпня, 18:39
ЗМІ показали фото військової бази, де завтра зустрінуться Трамп і путін14 серпня, 19:55
Сизранський НПЗ під атакою невідомих дронів: пролунало понад 10 вибухів02:24
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час14 серпня, 14:23
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Топ поживних і корисних перекусів для насиченого робочого дня14 серпня, 13:14
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі14 серпня, 12:29
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Михайло Федоров
Беньямін Нетаньягу
Андрій Сибіга
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Донецька область
Ізраїль
Netflix показав трейлер другої частини другого сезону "Венздей"14 серпня, 14:12
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів14 серпня, 09:44
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці13 серпня, 06:39
Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°C

Київ • УНН

 444 перегляди

15 серпня в Україні очікується суха погода без опадів, крім Карпат. Температура вдень сягне +23...+28 °С, на Закарпатті до +35 °С.

Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°C

У п'ятницю, 15 серпня, погоду в Україні формуватиме антициклон. Тож майже по всій території країни очікується суха погода - без дощів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 15 серпня в Україні очікується суха погода без опадів, лише у Карпатах вдень можливі окремі невеликі дощі.

Температурний фон у нічні години істотно не зміниться, та буде в межах +11...+16 °С у більшості областей. На Закарпатті та на півдні країни від +16 до +21 °С.

Вдень 15 серпня стовпчики термометрів сягатимуть +23...+28 °С, на Прикарпатті та півдні країни до +30 °С. Найспекотніше 15 серпня буде на Закарпатті, там метеорологи на метеостанціях фіксуватимуть до +35 °С сильної спеки.

 У Києві буде доволі тепла та ясна погода. За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається.  

Температура повітря вдень буде близько +24 °С.

Вітер у столиці 15 серпня буде північно-східний з переходом у північний, у межах 3-4 м/с.

Є прекрасний момент, щоб завершити війну: астролог відповів, чим можуть закінчитися переговори путіна і Трампа09.08.25, 16:11

Віта Зеленецька

Погода та довкілля
Закарпатська область
Карпати
Україна
Київ