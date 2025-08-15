Україну 15 серпня накриє антициклон: де чекати до +35°C

У п'ятницю, 15 серпня, погоду в Україні формуватиме антициклон. Тож майже по всій території країни очікується суха погода - без дощів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Сьогодні, 15 серпня в Україні очікується суха погода без опадів, лише у Карпатах вдень можливі окремі невеликі дощі.

Температурний фон у нічні години істотно не зміниться, та буде в межах +11...+16 °С у більшості областей. На Закарпатті та на півдні країни від +16 до +21 °С.

Вдень 15 серпня стовпчики термометрів сягатимуть +23...+28 °С, на Прикарпатті та півдні країни до +30 °С. Найспекотніше 15 серпня буде на Закарпатті, там метеорологи на метеостанціях фіксуватимуть до +35 °С сильної спеки.

У Києві буде доволі тепла та ясна погода. За прогнозами синоптиків, опадів не передбачається.

Температура повітря вдень буде близько +24 °С.

Вітер у столиці 15 серпня буде північно-східний з переходом у північний, у межах 3-4 м/с.

