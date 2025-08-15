Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске

Самолет с журналистами кремлевского пула совершил посадку в Анкоридже на Аляске накануне запланированного саммита президентов США и России. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ.

Детали

По данным сервиса Flightradar, по состоянию на 02:10 по московскому времени борт успешно приземлился в аэропорту города.

Журналисты прибыли для освещения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится в ближайшее время.

Напомним

Президенты США и РФ проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована Путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Саммит в Анкоридже запланирован для обсуждения ситуации в Украине, двусторонних отношений США и России и возможных договоренностей по безопасности. Украина не принимает участия в переговорах, однако ожидается, что темы, связанные с войной и санкциями против РФ, будут обсуждаться сторонами.

