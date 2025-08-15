Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске

$41.510.09
48.650.57
ukenru
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 36231 просмотра
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
14 августа, 14:23 • 54474 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 49078 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 12:57 • 34952 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
14 августа, 11:53 • 37827 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
14 августа, 09:32 • 51287 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
14 августа, 08:11 • 165899 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
14 августа, 07:55 • 88469 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
14 августа, 07:51 • 86285 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 75623 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+16°
1.1м/с
66%
756мм
Популярные новости
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 19440 просмотра
Трамп позвонит Зеленскому и европейским лидерам после саммита с путиным - СМИ14 августа, 15:02 • 9912 просмотра
Литва строит "живую крепость": страна переходит к единой линии обороны14 августа, 15:24 • 10374 просмотра
В Польше задержали украинских железнодорожников в нетрезвом состоянии, въехавших в страну на грузовом поезде14 августа, 17:30 • 10719 просмотра
СМИ показали фото военной базы, где завтра встретятся Трамп и путинPhoto19:55 • 11226 просмотра
публикации
На распутье: ближайшее голосование за Defence City может изменить будущее украинской авиации
Эксклюзив
14 августа, 14:49 • 36231 просмотра
Встреча Трампа и путина на Аляске: что известно на данное время14 августа, 14:23 • 54474 просмотра
БАДы под прицелом: кому выгодно вытеснить биодобавки из Украины
Эксклюзив
14 августа, 13:54 • 49078 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto14 августа, 13:14 • 40971 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе14 августа, 12:29 • 47612 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Михаил Федоров
Биньямин Нетаньяху
Хавьер Милей
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Аляска
Белый дом
Крым
Реклама
УНН Lite
Netflix показал трейлер второй части второго сезона «Уэнсдей»Video14 августа, 14:12 • 19450 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов14 августа, 09:44 • 113089 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 65991 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 85614 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 136749 просмотра
Актуальное
Facebook
Дія (сервис)
SpaceX Starship
Шахед-136
Пистолет

Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске

Киев • УНН

 • 682 просмотра

Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился в Анкоридже на Аляске. Они будут освещать встречу Дональда Трампа и Владимира Путина, где будут обсуждаться ситуация в Украине и двусторонние отношения.

Самолет с журналистами кремлевского пула приземлился на Аляске

Самолет с журналистами кремлевского пула совершил посадку в Анкоридже на Аляске накануне запланированного саммита президентов США и России. Об этом пишет УНН со ссылкой на российские СМИ

Детали

По данным сервиса Flightradar, по состоянию на 02:10 по московскому времени борт успешно приземлился в аэропорту города.

Журналисты прибыли для освещения встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоится в ближайшее время.

Напомним

Президенты США и РФ проведут переговоры на Аляске в пятницу, 15 августа. Встреча инициирована Путиным, Зеленский подчеркивает невозможность решения судьбы Украины без ее участия.

Саммит в Анкоридже запланирован для обсуждения ситуации в Украине, двусторонних отношений США и России и возможных договоренностей по безопасности. Украина не принимает участия в переговорах, однако ожидается, что темы, связанные с войной и санкциями против РФ, будут обсуждаться сторонами. 

Встреча Путина и Трампа состоится на военной базе в Анкоридже - CNN13.08.25, 02:48 • 3984 просмотра

Вероника Марченко

политика
Аляска
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина