Ексклюзив
14 серпня, 14:49
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на Алясці

Київ • УНН

 • 682 перегляди

Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився в Анкориджі на Алясці. Вони висвітлюватимуть зустріч Дональда Трампа та володимира путіна, де обговорюватимуть ситуацію в Україні та двосторонні відносини.

Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на Алясці

Літак із журналістами кремлівського пулу здійснив посадку в Анкориджі на Алясці напередодні запланованого саміту президентів США та росії. Про це пише УНН із посиланням на російські ЗМІ

Деталі

За даними сервісу Flightradar, станом на 02:10 за московським часом борт успішно приземлився в аеропорту міста.

Журналісти прибули для висвітлення зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна, яка відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.

Саміт у Анкориджі запланований для обговорення ситуації в Україні, двосторонніх відносин США та росії та можливих домовленостей щодо безпеки. Україна не бере участі у переговорах, проте очікується, що теми, пов’язані з війною та санкціями проти рф, будуть обговорюватися сторонами. 

Зустріч Путіна і Трампа відбудеться на військовій базі в Анкориджі - CNN 13.08.25, 02:48 • 3986 переглядiв

Вероніка Марченко

Політика
Аляска
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки
Україна