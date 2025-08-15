Літак із журналістами кремлівського пулу приземлився на Алясці

Літак із журналістами кремлівського пулу здійснив посадку в Анкориджі на Алясці напередодні запланованого саміту президентів США та росії. Про це пише УНН із посиланням на російські ЗМІ.

Деталі

За даними сервісу Flightradar, станом на 02:10 за московським часом борт успішно приземлився в аеропорту міста.

Журналісти прибули для висвітлення зустрічі Дональда Трампа та володимира путіна, яка відбудеться найближчим часом.

Нагадаємо

Президенти США та рф проведуть переговори на Алясці у п'ятницю, 15 серпня. Зустріч ініційована путіним, Зеленський наголошує на неможливості вирішення долі України без її участі.

Саміт у Анкориджі запланований для обговорення ситуації в Україні, двосторонніх відносин США та росії та можливих домовленостей щодо безпеки. Україна не бере участі у переговорах, проте очікується, що теми, пов’язані з війною та санкціями проти рф, будуть обговорюватися сторонами.

