12 августа, 17:43
В Украине с 1 сентября вырастут размеры президентских стипендий: сколько будут получать школьники и студенты
Эксклюзив
12 августа, 15:14
Миссия выживания: спасет ли спецрежим Defence City авиастроение Украины
Эксклюзив
12 августа, 14:45
Решетилова о законопроекте о Военном омбудсмене: должен быть принят на следующей неделе
12 августа, 13:48
Ми-8 на крючке кремля? Как украинские вертолеты отдали в техническую зависимость от компании с российскими связямиPhoto
12 августа, 13:29
Зеленский поручил правительству рассмотреть упрощение пересечения границы для украинцев до 22 лет
Эксклюзив
12 августа, 12:50
Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории
12 августа, 12:25
БАДы под давлением реформы: операторы рынка призывают к изменениям и продлению переходного периода
Эксклюзив
12 августа, 11:50
Новый штамм COVID-19 "Stratus" распространяется по Украине: в чем его особенности и кому угрожает
Эксклюзив
12 августа, 09:50
Акционеров банка "Конкорд" лишили доступа к правосудию - юристы
12 августа, 09:30
"Присоединение территорий не является конечной целью путина": Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Встреча Путина и Трампа состоится на военной базе в Анкоридже - CNN

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин проведут встречу 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Место выбрано из-за ограниченности вариантов во время туристического сезона и требований безопасности.

Встреча Путина и Трампа состоится на военной базе в Анкоридже - CNN

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в США столкнулись с проблемой того, что сейчас пик туристического сезона на Аляске. Именно поэтому варианты, доступные и оборудованные для проведения двух мировых лидеров, были сильно ограничены.

Как сообщает CNN, организаторы саммита пришли к выводу, что единственный город на Аляске с соответствующими условиями — это Анкоридж.

И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, будет соответствовать требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом надеялся избежать оптики размещения российского лидера и его окружения на военной базе США

- пишет издание со ссылкой на источники в Белом доме.

Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 15 августа 2025 года в Анкоридже, Аляска, по инициативе российского диктатора. Целью переговоров является поиск дипломатического решения войны.

Президент Зеленский подчеркнул, что обсуждение Украины на встрече Трампа и Путина без ее участия невозможно. Он подчеркнул, что для прекращения войны необходима трехсторонняя встреча лидеров.

Трамп не считает встречу на Аляске уступками Путину - Рубио12.08.25, 23:59 • 470 просмотров

Вита Зеленецкая

политика
Аляска
Белый дом
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты