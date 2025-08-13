Встреча Путина и Трампа состоится на военной базе в Анкоридже - CNN
Президент США Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин проведут встречу 15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, Аляска. Место выбрано из-за ограниченности вариантов во время туристического сезона и требований безопасности.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп и глава Кремля Владимир Путин встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска. Об этом сообщает CNN, передает УНН.
Детали
Отмечается, что в США столкнулись с проблемой того, что сейчас пик туристического сезона на Аляске. Именно поэтому варианты, доступные и оборудованные для проведения двух мировых лидеров, были сильно ограничены.
Как сообщает CNN, организаторы саммита пришли к выводу, что единственный город на Аляске с соответствующими условиями — это Анкоридж.
И только объединенная база Элмендорф-Ричардсон, расположенная на северной окраине города, будет соответствовать требованиям для исторической встречи, хотя Белый дом надеялся избежать оптики размещения российского лидера и его окружения на военной базе США
Напомним, встреча Дональда Трампа и Владимира Путина состоится 15 августа 2025 года в Анкоридже, Аляска, по инициативе российского диктатора. Целью переговоров является поиск дипломатического решения войны.
Президент Зеленский подчеркнул, что обсуждение Украины на встрече Трампа и Путина без ее участия невозможно. Он подчеркнул, что для прекращения войны необходима трехсторонняя встреча лидеров.
