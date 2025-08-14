Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке

Коллегия судей Кассационного административного суда в составе Верховного Суда самоустранилась от выполнения своих конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд", который находится в процессе ликвидации. Судьи, в частности, не определили юрисдикцию, которая могла бы рассматривать иск акционеров. Такое мнение в комментарии УНН высказал Президент Всеукраинской ассоциации судей в отставке Денис Невядомский.

Контекст

Ранее суды первой и апелляционной инстанций признали незаконным решение Национального банка Украины об отзыве лицензии банка "Конкорд" и постановили его отменить. НБУ и Фонд гарантирования вкладов физических лиц не согласились с такими решениями и подали кассационную жалобу. Они требовали отменить решения судов и закрыть производство.

"Друзья, Верховный Суд отменил два предыдущих судебных решения, которыми мы доказали незаконность действий НБУ по лишению лицензии банка "Конкорд". После 7 месяцев ожидания кассации мы получили решение, которое не только противоречит праву, но и — здравому смыслу. Нас даже не вызвали в суд. Рассмотрение состоялось в письменном производстве — без слушаний, без аргументов, без участия сторон", - сообщила Елена Соседка на своей странице в Facebook.

В пункте 56 постановления коллегия судей прямо указала, что ни один суд в Украине не наделен полномочиями рассматривать иски акционеров банков, находящихся в процессе ликвидации, относительно неправомерных действий или решений Национального банка Украины.

В этом постановлении Кассационный административный суд в составе Верховного Суда изложил правовое заключение о том, что согласно особенностям правового регулирования спорных правоотношений требование бывшего акционера неплатежеспособного банка (в данном случае – ликвидированного банка) не подлежат рассмотрению как в порядке административного, так и в порядке хозяйственного судопроизводства, и по субъектному составу участников правоотношений не подпадают под юрисдикцию гражданского суда. То есть такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом - указала коллегия судей.

Детали

"Верховный Суд сосредоточился лишь на вопросе отсутствия юрисдикции судов. Однако, считаю, что это ошибочная практика. Согласно статье 124 Конституции Украины, юрисдикция судов распространяется на все правоотношения, возникающие в государстве. Это означает, что любой спор или правовая ситуация, возникающая в пределах Украины, может быть рассмотрена судом", - отметил Невядомский.

Он добавил, что в соответствии с действующим законодательством, принимая решение об отсутствии определенной юрисдикции по делу, суд обязан указать надлежащую юрисдикцию.

"Поэтому, очевидно, что Верховный Суд самоустранился от выполнения своего конституционного долга решить существующий спор", - отметил судья в отставке.

Добавим

Опрошенные УНН юристы сходятся во мнении, что решение Верховного суда по делу "Конкорда" лишает акционеров банка доступа к правосудию.

"Обнародованная правовая позиция Верховного Суда фактически лишает граждан и юридических лиц конституционного права на обращение в суд. Мне даже не верится, что такое могли написать в решении", - отметил бывший заместитель Генерального прокурора, адвокат Алексей Баганец.

Аналогичного мнения придерживается и бывший заместитель председателя Государственного бюро расследований, юрист Александр Бабиков. Он убежден, что таким решением коллегия судей сознательно лишила акционеров банка "Конкорд" доступа к правосудию.

"Такой подход является сознательным нарушением гарантированного права на доступ к правосудию и справедливый суд. Каждый человек имеет право на разрешение спорных правоотношений беспристрастным судом. Иной подход это лишь попытка государства избежать выполнения своих обязанностей по осуществлению правосудия", - подчеркнул он.

Адвокат АБ "Касьяненко и партнеры" Дмитрий Касьяненко также указывает на нарушение конституционных прав акционеров "Конкорда". "Формулировка "такие требования не подлежат рассмотрению ни одним судом" означает, что независимо от обстоятельств, аргументов или доказательств, лицо не получит доступа к правосудию. Это противоречит ст. 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - отметил юрист.

Напомним

Несмотря на войну в Украине процесс вывода банков с рынка не остановился. Так, с 24 февраля 2022 года ликвидация была начата в отношении 8 банков. В 2023 году впервые в Украине под ликвидацию и лишение лицензии попали не только банки-банкроты, но и прибыльные учреждения - речь идет о банке "Конкорд". Как заявляла Елена Соседка, на момент объявления регулятором решения о ликвидации банка высоколиквидных активов в финучреждении хватало, чтобы провести все необходимые выплаты за 2-3 недели. Но процесс ликвидации банка жестко зарегулирован законодательно и в целом может длиться до трех лет.