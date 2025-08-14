$41.510.09
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 года
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 года

Киев • УНН

 • 5614 просмотра

Украина осуществила обмен, вернув 84 человека, среди которых военные и гражданские. Некоторые из них находились в плену с 2014, 2016 и 2017 годов.

Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 года

Президент Владимир Зеленский сообщил о новом обмене - удалось вернуть 84 человека - и военных, и гражданских, среди которых те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов, пишет УНН.

Возвращаем украинцев домой, в Украину. Новый обмен, 84 человека. Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация. Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов. Среди освобожденных сегодня военных – защитники Мариуполя

- написал Зеленский в соцсетях.

Он выразил благодарность всем, кто помогает нам продолжать освобождать украинских пленных. "Спасибо нашей команде – всем в Координационном штабе, ГУР, Офисе, в специальных службах, кто работает ради возвращения наших людей. Спасибо ОАЭ за помощь в этом обмене. А главное, спасибо нашим воинам, которые еженедельно на фронте пополняют для Украины обменный фонд. Храбрость и эффективность наших подразделений на передовой – это в том числе и возможность возвращать наших людей домой", - указал Президент.

Будут еще обмены

- подчеркнул Зеленский.

Разведка об обмене пленными: "Стамбул-2" еще не закончен, рф не вернула еще все категории12.08.25, 15:50 • 51874 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоВойнаполитика
Владимир Зеленский