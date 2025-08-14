Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року

Президент Володимир Зеленський повідомив про новий обмін - вдалося повернути 84 людини - і військових, і цивільних, серед яких ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років, пише УНН.

Повертаємо українців додому, в Україну. Новий обмін, 84 людини. Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація. Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя - написав Зеленський у соцмережах.

Він висловив вдячність усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених. "Дякую нашій команді – усім у Координаційному штабі, ГУР, Офісі, в спеціальних службах, хто працює заради повернення наших людей. Дякую ОАЕ за допомогу в цьому обміні. А головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій – це в тому числі й можливість повертати наших людей додому", - вказав Президент.

Будуть ще обміни - наголосив Зеленський.

Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії