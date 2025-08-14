Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року

$41.510.09
11:53 • 598 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 15413 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 55233 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 35084 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 34183 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
06:07 • 33555 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 34493 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 43097 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 43097 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Ексклюзив
13 серпня, 14:07 • 41391 перегляди
Defence City − можливість не втратити авіацію: у Верховній Раді працюють над підтримкою галузі
Ексклюзиви
Чеська ініціатива: Україна вже отримала мільйон великокаліберних боєприпасів - Фіала14 серпня, 03:08 • 6714 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW14 серпня, 04:22 • 38174 перегляди
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі СтармеромVideo08:48 • 37860 перегляди
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов08:55 • 16174 перегляди
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 16787 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
08:11 • 55300 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
13 серпня, 09:48 • 175644 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
13 серпня, 08:39 • 149453 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 138708 перегляди
В Україні з 1 вересня зростуть розміри президентських стипендій: скільки отримуватимуть школярі та студенти12 серпня, 17:43 • 148648 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Ілон Маск
Україна
Сполучені Штати Америки
Львів
Польща
Велика Британія
Прісциллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів09:44 • 16976 перегляди
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів13 серпня, 14:38 • 34742 перегляди
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу13 серпня, 12:40 • 56571 перегляди
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіціPhotoVideo13 серпня, 06:39 • 109375 перегляди
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на ІбіціVideo13 серпня, 05:47 • 125414 перегляди
The Times
Fox News
Друга світова війна
Дія (сервіс)
Пістолет

Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року

Київ • УНН

 • 606 перегляди

Україна здійснила обмін, повернувши 84 людини, серед яких військові та цивільні. Деякі з них перебували в полоні з 2014, 2016 та 2017 років.

Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 року

Президент Володимир Зеленський повідомив про новий обмін - вдалося повернути 84 людини - і військових, і цивільних, серед яких ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років, пише УНН.

Повертаємо українців додому, в Україну. Новий обмін, 84 людини. Це і військові, і цивільні. Майже всім із них потрібна медична допомога, значна реабілітація. Серед звільнених сьогодні цивільних є й ті, хто утримувався росіянами ще з 2014, 2016 та 2017 років. Серед звільнених сьогодні військових – захисники Маріуполя

- написав Зеленський у соцмережах.

Він висловив вдячність усім, хто допомагає нам продовжувати звільняти українських полонених. "Дякую нашій команді – усім у Координаційному штабі, ГУР, Офісі, в спеціальних службах, хто працює заради повернення наших людей. Дякую ОАЕ за допомогу в цьому обміні. А головне, дякую нашим воїнам, які щотижня на фронті поповнюють для України обмінний фонд. Хоробрість та ефективність наших підрозділів на передовій – це в тому числі й можливість повертати наших людей додому", - вказав Президент.

Будуть ще обміни

- наголосив Зеленський.

Розвідка про обмін полоненими: "Стамбул-2" ще не закінчений, рф не повернула ще всі категорії12.08.25, 15:50 • 51830 переглядiв

Юлія Шрамко

СуспільствоВійнаПолітика
Володимир Зеленський