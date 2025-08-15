Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести

По меньшей мере 46 человек погибли и более 200 пропали без вести в результате внезапного сильного ливня в индийском Кашмире. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.

Отмечается, что это уже второй подобный случай в Гималаях чуть более чем за неделю.

Инцидент произошел в Часоте округа Киштвар, который является местом остановки на популярном паломническом маршруте.

Это произошло чуть более чем через неделю после того, как сильное наводнение и оползень поглотили целое село в гималайском штате Уттаракханд - пишет Reuters.

На условиях анонимности местный чиновник сообщил Reuters, что наводнение смыло уличную кухню и пункт охраны, установленные в селе, остановке на паломническом маршруте к храму Мачайл Мата.

Большое количество паломников собралось на обед, и их смыло течением - сказал чиновник.

Как сообщил СМИ Рамеш Кумар, комиссар округа Киштвар, катастрофа произошла в 11:30 по местному времени. По его словам, на место происшествия прибыли местная полиция и сотрудники службы реагирования на стихийные бедствия.

"Также задействованы армейские и военно-воздушные силы. Ведутся поисково-спасательные работы", - сказал Кумар.

По данным информагентства, местное метеорологическое бюро в Сринагаре прогнозирует сильные ливни в нескольких регионах Кашмира в четверг, включая Киштвар, и просит жителей держаться подальше от неустойчивых конструкций, электрических столбов и старых деревьев, поскольку существует вероятность оползней и внезапных наводнений.

В индийских Гималаях в результате внезапной лавины, вызванной "прорывом облаков", погибли по меньшей мере четыре человека, десятки пропали без вести. Ливень опустошил село Дхарали, но большинство жителей были в соседнем городе на ярмарке.

