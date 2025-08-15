Внезапный ливень в Гималаях: по меньшей мере 46 погибших, более 200 пропавших без вести
В индийском Кашмире, округ Киштвар, в результате внезапного сильного ливня погибли по меньшей мере 46 человек, более 200 пропали без вести. Инцидент произошел на популярном паломническом маршруте, смыв уличную кухню и пункт охраны.
По меньшей мере 46 человек погибли и более 200 пропали без вести в результате внезапного сильного ливня в индийском Кашмире. Об этом сообщает агентство Reuters, передает УНН.
Отмечается, что это уже второй подобный случай в Гималаях чуть более чем за неделю.
Инцидент произошел в Часоте округа Киштвар, который является местом остановки на популярном паломническом маршруте.
Это произошло чуть более чем через неделю после того, как сильное наводнение и оползень поглотили целое село в гималайском штате Уттаракханд
На условиях анонимности местный чиновник сообщил Reuters, что наводнение смыло уличную кухню и пункт охраны, установленные в селе, остановке на паломническом маршруте к храму Мачайл Мата.
Большое количество паломников собралось на обед, и их смыло течением
Как сообщил СМИ Рамеш Кумар, комиссар округа Киштвар, катастрофа произошла в 11:30 по местному времени. По его словам, на место происшествия прибыли местная полиция и сотрудники службы реагирования на стихийные бедствия.
"Также задействованы армейские и военно-воздушные силы. Ведутся поисково-спасательные работы", - сказал Кумар.
По данным информагентства, местное метеорологическое бюро в Сринагаре прогнозирует сильные ливни в нескольких регионах Кашмира в четверг, включая Киштвар, и просит жителей держаться подальше от неустойчивых конструкций, электрических столбов и старых деревьев, поскольку существует вероятность оползней и внезапных наводнений.
В индийских Гималаях в результате внезапной лавины, вызванной "прорывом облаков", погибли по меньшей мере четыре человека, десятки пропали без вести. Ливень опустошил село Дхарали, но большинство жителей были в соседнем городе на ярмарке.
Жертвами наводнения в Гималаях стали уже по меньшей мере 40 человек, более сотни пропали