Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти

Щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи в індійському Кашмірі. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що це вже вже другий подібний випадок в Гімалаях трохи більше ніж за тиждень.

Інцидент стався в Часоті округу Кіштвар, яке є місцем зупинки на популярному паломницькому маршруті.

Це сталося трохи більше ніж через тиждень після того, як сильна повінь та зсув поглинули ціле село в гімалайському штаті Уттаракханд - пише Reuters.

На умовах анонімності місцевий чиновник повідомив Reuters, що повінь змила вуличну кухню та пункт охорони, встановлені в селі, зупинці на паломницькому маршруті до храму Мачайл Мата.

Велика кількість паломників зібралася на обід, і їх змило течією - сказав чиновник.

Як повідомив ЗМІ Рамеш Кумар, комісар округу Кіштвар, катастрофа сталася об 11:30 за місцевим часом. За його словами, на місце події прибули місцева поліція та співробітники служби реагування на стихійні лиха.

"Також задіяні армійські та військово-повітряні сили. Ведуться пошуково-рятувальні роботи", - сказав Кумар.

За даними інформагенції, місцеве метеорологічне бюро в Срінагарі прогнозує сильні зливи в кількох регіонах Кашміру в четвер, включаючи Кіштвар, і просить мешканців триматися подалі від нестійких конструкцій, електричних стовпів та старих дерев, оскільки існує ймовірність зсувів та раптових повеней.

Нагадаємо

В індійських Гімалаях внаслідок раптової лавини, спричиненої "проривом хмар", загинуло щонайменше чотири людини, десятки зникли безвісти. Злива спустошила село Дхаралі, але більшість мешканців були в сусідньому місті на ярмарку.

