Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти
Київ • УНН
В індійському Кашмірі, округ Кіштвар, внаслідок раптової сильної зливи загинули щонайменше 46 людей, понад 200 зникли безвісти. Інцидент стався на популярному паломницькому маршруті, змивши вуличну кухню та пункт охорони.
Щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи в індійському Кашмірі. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що це вже вже другий подібний випадок в Гімалаях трохи більше ніж за тиждень.
Інцидент стався в Часоті округу Кіштвар, яке є місцем зупинки на популярному паломницькому маршруті.
Це сталося трохи більше ніж через тиждень після того, як сильна повінь та зсув поглинули ціле село в гімалайському штаті Уттаракханд
На умовах анонімності місцевий чиновник повідомив Reuters, що повінь змила вуличну кухню та пункт охорони, встановлені в селі, зупинці на паломницькому маршруті до храму Мачайл Мата.
Велика кількість паломників зібралася на обід, і їх змило течією
Як повідомив ЗМІ Рамеш Кумар, комісар округу Кіштвар, катастрофа сталася об 11:30 за місцевим часом. За його словами, на місце події прибули місцева поліція та співробітники служби реагування на стихійні лиха.
"Також задіяні армійські та військово-повітряні сили. Ведуться пошуково-рятувальні роботи", - сказав Кумар.
За даними інформагенції, місцеве метеорологічне бюро в Срінагарі прогнозує сильні зливи в кількох регіонах Кашміру в четвер, включаючи Кіштвар, і просить мешканців триматися подалі від нестійких конструкцій, електричних стовпів та старих дерев, оскільки існує ймовірність зсувів та раптових повеней.
Нагадаємо
В індійських Гімалаях внаслідок раптової лавини, спричиненої "проривом хмар", загинуло щонайменше чотири людини, десятки зникли безвісти. Злива спустошила село Дхаралі, але більшість мешканців були в сусідньому місті на ярмарку.
