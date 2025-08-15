$41.510.09
Ексклюзив
14 серпня, 14:49 • 41913 перегляди
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
14 серпня, 14:23 • 65742 перегляди
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: що відомо на цей час
Ексклюзив
14 серпня, 13:54 • 56635 перегляди
БАДи під прицілом: кому вигідно витіснити біодобавки з України
Ексклюзив
14 серпня, 12:57 • 39241 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
14 серпня, 11:53 • 41651 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
14 серпня, 09:32 • 53210 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
14 серпня, 08:11 • 167240 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
14 серпня, 07:55 • 88956 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
14 серпня, 07:51 • 87094 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 75756 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
На роздоріжжі: найближче голосування за Defence City може змінити майбутнє української авіації
Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти

Київ • УНН

 • 140 перегляди

В індійському Кашмірі, округ Кіштвар, внаслідок раптової сильної зливи загинули щонайменше 46 людей, понад 200 зникли безвісти. Інцидент стався на популярному паломницькому маршруті, змивши вуличну кухню та пункт охорони.

Раптова злива в Гімалаях: щонайменше 46 загиблих, понад 200 зниклих безвісти

Щонайменше 46 людей загинули та понад 200 зникли безвісти внаслідок раптової сильної зливи в індійському Кашмірі. Про це інформує агенція Reuters, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що це вже вже другий подібний випадок в Гімалаях трохи більше ніж за тиждень.

Інцидент стався в Часоті округу Кіштвар, яке є місцем зупинки на популярному паломницькому маршруті.

Це сталося трохи більше ніж через тиждень після того, як сильна повінь та зсув поглинули ціле село в гімалайському штаті Уттаракханд

- пише Reuters.

На умовах анонімності місцевий чиновник повідомив Reuters, що повінь змила вуличну кухню та пункт охорони, встановлені в селі, зупинці на паломницькому маршруті до храму Мачайл Мата.

Велика кількість паломників зібралася на обід, і їх змило течією

- сказав чиновник.

Як повідомив ЗМІ Рамеш Кумар, комісар округу Кіштвар, катастрофа сталася об 11:30 за місцевим часом. За його словами, на місце події прибули місцева поліція та співробітники служби реагування на стихійні лиха.

"Також задіяні армійські та військово-повітряні сили. Ведуться пошуково-рятувальні роботи", - сказав Кумар.

За даними інформагенції, місцеве метеорологічне бюро в Срінагарі прогнозує сильні зливи в кількох регіонах Кашміру в четвер, включаючи Кіштвар, і просить мешканців триматися подалі від нестійких конструкцій, електричних стовпів та старих дерев, оскільки існує ймовірність зсувів та раптових повеней.

Нагадаємо

В індійських Гімалаях внаслідок раптової лавини, спричиненої "проривом хмар", загинуло щонайменше чотири людини, десятки зникли безвісти. Злива спустошила село Дхаралі, але більшість мешканців були в сусідньому місті на ярмарку.

Віта Зеленецька

Новини Світу
Reuters
Гімалаї
Уттаракханд