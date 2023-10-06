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Жертвами повені в Гімалаях стали вже щонайменше 40 людей, понад сотня зникла

Жертвами повені в Гімалаях стали вже щонайменше 40 людей, понад сотня зникла

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На північному сході Індії до 40 осіб зросла кількість загиблих після того, як сильні дощі спричинили вихід з берегів льодовикового озера у Гімалаях. Ще 103 особи вважаються зниклими безвісти. Про це пише Sky News з посиланням на дані місцевої влади, пише УНН.

Деталі

Офіційні особи в Сіккімі повідомили, що кількість загиблих досягнула 18 осіб, а в сусідньому штаті Західна Бенгалія нижче за течією річки Тіста було виявлено ще 22 тіла.

Вода змила греблю електростанції і 14 мостів на річці Тіста. Повінь торкнулася загалом 22 тис. осіб.

Зруйнована головна магістраль, що зв’язує штат, розташований у горах між Непалом, Бутаном і Китаєм, з іншими регіонами країни.

Для надання допомоги жителям було створено низку таборів, а індійська армія заявила, що планує евакуювати з регіону майже 1500 туристів, які застрягли, за допомогою вертольотів.

Нагадаємо

У середу через зливу льодовикове озеро Лхонак у штаті Сіккім вийшло з берегів, спричинивши зливові паводки в долині Тіста, приблизно за 150 км на північ від міста Гангток, недалеко від кордону з Китаєм. Вчені давно попереджали, що це озеро у Гімалаях – одне з найнебезпечніших у світі, бо загрожує затопити велику територію.

Департамент погоди штату повідомив, що за перші п’ять днів жовтня в Сіккімі випало 101 мм опадів, це більш ніж удвічі перевищує нормальний рівень.

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